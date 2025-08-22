Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ханзи Флик коментира слуховете за двама млади таланти и дали ще може да разчита на Левандовски

Ханзи Флик коментира слуховете за двама млади таланти и дали ще може да разчита на Левандовски

  • 22 авг 2025 | 14:30
  • 424
  • 0

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше категоричен, че иска младите таланти Марк Касадо и Фермин Лопес да останат част от неговия състав, въпреки че те са свързвани с изходящи трансфери. Той също така изрази надежда, че ще може да разчита на Роберт Левандовски и Жерард Мартин за предстоящото гостуване на Леванте, за което Рууни Барджи не е регистриран.

“Говорих с Касадо и той не иска да си тръгва. Аз също искам той да остане. Това ще бъде труден сезон и се нуждаем от всички играчи, с които разполагаме в момента. Той ни дава увереност и точно това искам от него. Не е лесно за треньора, но се нуждаем от всички футболисти. Надявам се Мартин да бъде готов още за Леванте. Говорил съм с него, това ми е работата. Утре ще видим какво ще стане. За Левандовски също ще видим. Ще решим в зависимост от това как се развие мачът. Имаме редица опции за “деветка”. Феран Торес вкара гол, а това е най-силният аргумент отново той да играе. Но ще видим дали е възможно Роберт да играе. Ако това е така, ще го включим.

За Фермин мога да повторя казаното. В момента не искам да се лиша от нито един играч. Очаква ни тежък сезон и се нуждаем от футболисти с качествата на Фермин. Той се справи много добре през миналия сезон и в началото на този. Доволен съм от него и искам да запазя всички играчи. Барджи не е регистриран за предстоящия мач, но има фантастични поведение и манталитет, а това ни помага да повишим цялостното качество на състава. Това, което казвам на него и останалите младоци, е, че се справят доста добре, но трябва да играят. Ще го направят за 45 или 60 минути, като утре ще изберем един-двама, които да вземем във Валенсия. Дано следващата седмица всички са регистрирани.

Честно казано, доволни сме, че спечелихме с 3:0 в Майорка, както и че взехме първи три точки. Бил към футболист и знам какво става на терена, но за мен важното е да подобряваме нивото в подобни срещи. За мен няма оправдания и трябва да се концентрираме върху игровия план. Казах го на играчите след двубоя и мисля, че ме разбраха. Така че не съм разтревожен. Това, че Ламин Ямал се короняса след своя гол? Не ме интересува какво говорят хората за моя тим. Той е на 18 години и е фантастичен играч. Ще му помогна да се развие по правилния начин, като това е важното. Виждам само много добри неща в неговото поведение. Разбира се, че Маркъс Рашфорд ни дава повече опции. Той се чувства най-добре като номер 11, но с неговите качества като първото докосване и скоростта… Ти допринася доста за стила ни на игра и този сезон ще можем да се насладим на един фантастичен Маркъс Рашфорд”, коментира Флик на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

Бивш германски национал иска да възобнови кариерата си в Гърция или Кипър

  • 22 авг 2025 | 13:33
  • 589
  • 0
Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

Манчестър Юнайтед се приближава до нов вратар

  • 22 авг 2025 | 13:32
  • 1564
  • 0
Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

Французин пристигна в Милано за трансфера си в Интер

  • 22 авг 2025 | 13:20
  • 600
  • 0
Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

Рубен Диаш преподписа с Манчестър Сити

  • 22 авг 2025 | 12:56
  • 581
  • 0
Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

Хойлунд е фаворитът на Наполи за заместник на Лукаку

  • 22 авг 2025 | 12:50
  • 2885
  • 2
Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

Еди Хау: Исак няма да играе срещу Ливърпул, останалите ще го приемат обратно

  • 22 авг 2025 | 12:32
  • 1987
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

ЦСКА се раздели с още един от ненужните футболисти

  • 22 авг 2025 | 13:23
  • 12366
  • 29
Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

Страхотни кадри от дрон на хореографията в сектор Б на Левски - АЗ Алкмаар

  • 22 авг 2025 | 10:17
  • 21386
  • 77
Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

Христо Стоичков ще участва в мега спектакъл, целящ да събере един милион евро за благотворителност

  • 22 авг 2025 | 12:38
  • 4167
  • 4
Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

Лудогорец отложи следващия си мач в efbet Лига

  • 22 авг 2025 | 11:49
  • 8908
  • 14
Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

Първо в Sportal.bg! Апоел Тел Авив ще играе част от Евролига мачовете си в Ботевград

  • 22 авг 2025 | 11:56
  • 5318
  • 7
Има ли кой да спори с Байерн за върха?

Има ли кой да спори с Байерн за върха?

  • 22 авг 2025 | 07:14
  • 11211
  • 4