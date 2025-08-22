Ханзи Флик коментира слуховете за двама млади таланти и дали ще може да разчита на Левандовски

Наставникът на Барселона Ханзи Флик беше категоричен, че иска младите таланти Марк Касадо и Фермин Лопес да останат част от неговия състав, въпреки че те са свързвани с изходящи трансфери. Той също така изрази надежда, че ще може да разчита на Роберт Левандовски и Жерард Мартин за предстоящото гостуване на Леванте, за което Рууни Барджи не е регистриран.

“Говорих с Касадо и той не иска да си тръгва. Аз също искам той да остане. Това ще бъде труден сезон и се нуждаем от всички играчи, с които разполагаме в момента. Той ни дава увереност и точно това искам от него. Не е лесно за треньора, но се нуждаем от всички футболисти. Надявам се Мартин да бъде готов още за Леванте. Говорил съм с него, това ми е работата. Утре ще видим какво ще стане. За Левандовски също ще видим. Ще решим в зависимост от това как се развие мачът. Имаме редица опции за “деветка”. Феран Торес вкара гол, а това е най-силният аргумент отново той да играе. Но ще видим дали е възможно Роберт да играе. Ако това е така, ще го включим.

🚨🔵🔴 Hansi Flick: “I spoke with Marc Casado, I don't see him wanting to leave the team, nor do I think I want that either”.



“The season is long, and we want to achieve everything”. pic.twitter.com/O3xFCFdKky — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

За Фермин мога да повторя казаното. В момента не искам да се лиша от нито един играч. Очаква ни тежък сезон и се нуждаем от футболисти с качествата на Фермин. Той се справи много добре през миналия сезон и в началото на този. Доволен съм от него и искам да запазя всички играчи. Барджи не е регистриран за предстоящия мач, но има фантастични поведение и манталитет, а това ни помага да повишим цялостното качество на състава. Това, което казвам на него и останалите младоци, е, че се справят доста добре, но трябва да играят. Ще го направят за 45 или 60 минути, като утре ще изберем един-двама, които да вземем във Валенсия. Дано следващата седмица всички са регистрирани.

🚨⚠️ Hansi Flick on Fermín López links: “I don’t want to lose any player because we need their quality”.



“It will be a long season. I want them all”. pic.twitter.com/OlXkAkS7mN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2025

Честно казано, доволни сме, че спечелихме с 3:0 в Майорка, както и че взехме първи три точки. Бил към футболист и знам какво става на терена, но за мен важното е да подобряваме нивото в подобни срещи. За мен няма оправдания и трябва да се концентрираме върху игровия план. Казах го на играчите след двубоя и мисля, че ме разбраха. Така че не съм разтревожен. Това, че Ламин Ямал се короняса след своя гол? Не ме интересува какво говорят хората за моя тим. Той е на 18 години и е фантастичен играч. Ще му помогна да се развие по правилния начин, като това е важното. Виждам само много добри неща в неговото поведение. Разбира се, че Маркъс Рашфорд ни дава повече опции. Той се чувства най-добре като номер 11, но с неговите качества като първото докосване и скоростта… Ти допринася доста за стила ни на игра и този сезон ще можем да се насладим на един фантастичен Маркъс Рашфорд”, коментира Флик на днешната си пресконференция.

🚨🎙️| Flick:"Lamine's crown celebration? I don't care what people say about my players, I wish I could somehow crown Lamine myself. All that matters to me is that he is a player who has shown great discipline with me." #fcblive pic.twitter.com/nCLKd60CWf — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 22, 2025

Снимки: Gettyimages