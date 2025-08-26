Популярни
Антъни Гордън се извини на Нюкасъл, феновете и Ван Дайк

  • 26 авг 2025 | 10:41
  • 2944
  • 1

Звездата на Нюкасъл Антъни Гордън поднесе искрените си извинения за червения картон, който получи в края на първото полувреме на двубоя с Ливърпул след грубо влизане в краката на Вирджил ван Дайк. Клубната легенда на “свраките” Алън Шиърър разкритикува Гордън след мача като определи действието му като “глупаво”. Английският национал пък използва профила си в “Инстаграм”, за да поднесе своите извинения.

“Искам искрено да се извиня на съотборниците си и на феновете. Намеренията ми бяха чисти. Просто се опитвах да създам енергия в играта и не избрах точния момент за шпагата. Искам също да се извиня на Вирджил - никога не бих имал намерението да вляза в краката на няколко по този начин нарочно. Говорихме след това и той знае това. По-важното е, че съм много горд от минутите, прекарани на терена, и как играхме тази вечер. Атмосферата, която всички вие създавате, е това, което прави “Сейнт Джеймсис Парк” толкова специален. Обичам всичко, което представляваме като клуб. Ще се върна и ще съм по-добър, както при всеки друг неуспех, с който съм се сблъсквал. Ще се видим скоро.“

