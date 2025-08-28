Руснаци съдят Формула 1 за 50 милиона лири

Промоутърът на Гран При на Русия си търси парите от Либърти Медия за анулирането на състезанието в Сочи, което изпадна от календара на Формула 1 веднага, след като Русия нападна Украйна в края на февруари 2022 година.

Според руската информационна агенция ТАСС, която обаче не е надежден източник за достоверна информация, организаторът на състезанието в Сочи – Росгонки, иска да си върне таксата, платена за надпреварата, като става въпрос за около 50 милиона британски лири. ТАСС твърди, че от Формула 1 не отричат това задължение, но парите остават замразени, като много други руски фондове, които Европа замрази след началото на войната.

Главният изпълнителен директор на Росгонки Ирина Аурениус потвърди, че преговорите с Формула 1 са пропаднали.

„От Формула 1 не се опитват да си изплатят дълга към нас, затова и решихме да си търсим парите с помощта на британската съдебна система – заяви тя пред ТАСС. – Но към този момент не сме готови да коментираме в подробности иска ни, както и сумата.“

От Росгонки обвиниха Формула 1 със смехотворното твърдение, че политизира спорта с анулирането на състезанието в Сочи, което от 2023 година трябваше да се премести на новата писта до Санкт Петербург. Според неофициални коментира в Русия, Росгонки не може да си получи парите, тъй като им е било обяснено, че първо, парите са замразени и второ, няма как да им бъдат върнати, тъй като банката, с която работят е под санкции заради войната в Украйна.

