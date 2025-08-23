Жирона взе защитник на Вила

Популярни
Защитникът на Астън Вила Алекс Морено се присъедини към Жирона, съобщават от испанския клуб.

Футболистът подписа договор с каталунците до лятото на 2027 г.

Морено е продукт на академията на Барселона. В професионалния футбол преди Астън Вила той е играл още за Майорка, Райо Валекано и Бетис, което означава, че испанската Ла Лига му е повече от добре позната.

През миналия сезон пък се състезава за Астън Вила, но беше пратен под наем в Нотингам Форест. Там той изигра 19 мача, в които направи една асистенция.

Този сезон обаче вместо да се завърне на “Вила Парк”, той отпътува към Иберийския полуостров.

Според Transfermarkt пазарната стойност на Морено възлиза на 7 млн. евро.

