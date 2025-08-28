Популярни
  Лично Чип Ганаси и Палоу отрекоха за Ред Бул

Лично Чип Ганаси и Палоу отрекоха за Ред Бул

  28 авг 2025 | 15:58
Лично големият шеф на Чип Ганаси Рейсинг, самият Чип Ганаси се намеси по темата, свързана с интереса на Ред Бул към 4-кратния шампион в Индикар Алекс Палоу.

28-годишният испанец спечели титлата в Индикар през 2021, 2023, 2024 и 2025, като сега стана шампион два кръга преди края на кампанията. Според американския вестник IndyStar, от Ред Бул имат сериозен интерес към каталунеца и дори двете страни вече водят напреднали преговори.

„Прочетох, разбира се, тази история – обясни Ганаси – Но никой не ни си е обаждал. Обадих се на Алекс, той не е говорил с никого, мениджърът му също. Никой от нас не знае нищо, това е история, която е написана само да привлича импресии.

„Разбира се, че не искам да се разделяме с Алекс, кой би искал? Той вече имаше възможност да напусне, но стана. Ще го кажа така, когато при теб е пилотът, когото всички искат, то значи имаш нещо много ценно. Дали Формула 1 е заплаха? Мисля, че ние сме по-опасни. Ние осигуряваме на пилотите ни най-добрите условия, всичко най-добро за тях и мисля, че при Алекс се получава.“

Все пак, Ганаси призна, че не може да спре Палоу, ако той иска да продължи кариерата си във Формула 1.

„Не знам какво ще стане, искам той да остане – допълни Ганаси. – За мен той е като брат. Във Формула 1 има две-три ценни места, но иначе не бих искал той да ни напусне, за да е втори пилот някъде другаде. Няма да го спирам, но не мисля, че той ще се откаже от възможността са спечели най-великото състезание на света – „Инди 500“ заради други надпревари. Очаквам, че Алекс ще остане.“

В същото време германското издание f1-insider.com, успя да разкрие източника на слуховете за трансфера на Палоу в Ред Бул.

„В Ред Бул нямат интерес към испанеца и се смята, че слуховете идват от Даниеле Аудето“, твърди f1-insider.

Аудето е бивш тим мениджър на Ферари във Формула 1, а сега е старши съветник на Палоу, като се занимава с развитието на кариерата на пилота. Алекс също отрече тези слухове.

„Няма нищо, няма преговори. Не сме говорили нищо, с никого – беше категоричен Палоу пред Associated Press. – Единственото нещо, което чух аз е, че всичко това тръгва от мениджъра на друг пилот, който иска да заеме мястото ми при Чип Ганаси.“

Снимка: Чип Ганаси Рейсинг в Twitter.com

