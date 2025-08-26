Може ли Ред Бул да вземе шампиона в Индикар?

Ред Бул има интерес към 4-кратния шампион в Индикар Алекс Палоу и е възможно испанецът да се озове във Формула 1 като съотборник на Макс Верстапен още догодина. Това съобщи американското издание IndyStar, като цитира анонимни източници, запознати с вече започналите преговори между двете страни.

Палоу спечели четвъртата си титла в Индикар два кръга преди края на сезона, като записа осем победи в кампанията. Това е трета поредна титла на Алекс в Индикар, а той спечели първата си корона през 2021.

One to go ⌛️ pic.twitter.com/oGClUfCAsv — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 25, 2025

В същото време Палоу заяви пред медиите в Щатите, че участва или че знае за каквито и да е преговори с Ред Бул, а малко по-късно същото обясни и мениджърът му Роджър Ясукава. А в началото на тази седмица представител на Чип Ганаси Рейсинг официално заяви, че тимът не води преговори с Ред Бул, както и че бъдещето на Палоу е в Индикар и той ще продължи да се състезава с болида с №10 на отбора.

Палоу има договор с Чип Ганаси Рейсинг до края на 2026 година, но се смята, че в контракта има клауза за предсрочното му освобождаване, ако Алекс получи предложение от отбор във Формула 1 и договорът му бъде откупен от настоящия му отбор.

Unbelievable lap by @AlexPalou to start P1 Sunday! 👏 pic.twitter.com/1jrI5leAg5 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 23, 2025

Ако това се случи, то в Чип Ганаси ще отбележат третия опит на Палоу да напусне отбора в последните три години. Защото успехите на комбинацията Чип Ганаси Рейсинг-Палоу маркират доста обтегнати бизнес отношения между тях.

Първият опит на Палоу да си тръгне беше през лятото на 2022 година, когато той се опита да напусне и да подпише с Макларън Рейсинг и Ероу Макларън за сезон 2023 в Индикар. Но от Чип Ганаси Рейсинг заявиха, че тимът е упражнил опцията в договора на пилота, за да го задържи за 2023 година. Дори от Чип Ганаси Рейсинг вкараха спора в съда, за да осигурят изпълнението на договора от страна на пилота и шампионът за 2021 в Индикар да остане при Ганаси.

Преди края на сезон 2022 Палоу и Ганаси се договориха, че Алекс ще остане в отбора до края на сезон 2023 в Индикар, но каталунецът ще може да участва в тестове за Макларън с болид от Формула 1. После стана по-интересно. Само седмица след това съобщение Палоу подписа с Макларън 3-годишен договор – от 2024 до края на 2026, като Алекс кара в тестове на тима от Формула 1 и участва в първата свободна тренировка за Гран При на САЩ през 2022 в Остин.

В началото на 2023 Палоу е получил от Макларън 400 000 долара бонус за подписването на договора и той се появи в Маями като резервен пилот на тима на Зак Браун. Броени дни по-късно Алекс записа четири победи в първите пет старта за сезона в Индикар, като това беше серията, която му гарантира втората му титла в рамките на три сезона.

През пролетта и лятото на 2023 най-лошо пазената тайна в Индикар беше, че Палоу ще напусне Ганаси, за да кара за Макларън през 2024. Но в началото на август 2023 Палоу уведоми чрез адвокатите си Зак Браун, че няма да кара за Макларън през 2024. За разлика от Ганаси, Зак Браун не се опита да наложи на Палоу да изпълни договора, а вместо това заведе дело срещу пилота в Търговския съд във Великобритания, за да си върне милионите, които тимът е похарчил и загубил около сагата с Палоу – пропаднали спонсорски договори, заплати на пилоти, които да го заместват и т.н. Общата сума надхвърли 30 милиона долара и делото върви с променлив успех за двете страни в последните две години. Междувременно Палоу преподписа с Чип Ганаси Рейсинг за 3 сезона, до края на 2026, спечели титлата през 2024, а сега стана за четвърти път шампион в Индикар.

Палоу стартира сезон 2025 с пет победи в първите шест старта, а ден, след като спечели „Инди 500“ той заяви, че „Формула 1 вече не му се обажда“, както и че няма намерение да напуска Индикар. Алекс допълни, че реално във Формула 1 няма много свободни места, за които си струва да се бори.

Buckle up, it's a wild ride 🫨



Watch all 14 in-car cameras from the start of the #PortlandGP 🍿 pic.twitter.com/Ez6F9pYfUN — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 15, 2025

Делото на Макларън срещу Палу във Великобритания се подновява през октомври, като двете страни вече записаха един неуспешен опит за споразумение. Вече се знае, че Ганаси подкрепя финансово Палоу в съдебната битка срещу Макларън, а ако информацията за Ред Бул се окаже вярна, то бившите шампиони във Формула 1 ще трябва да откупят договора на Палоу до края на 2026, както и да покрият съдебните разходи на Ганаси в този процес. И към това трябва да се добавят и парите за заплатата на Алекс, така че сметката няма да е малка.

Палоу не е особено известен в Европа, просто защото доста рано замина за Щатите – той дебютира през 2020 година в Индикар, а през 2021 спечели първата си победа там и след това дойдоха и титлите. Но преди Индикар Палоу натрупа опит в Евроформула Оупън (3-и през 2014), испанската Формула 3 (2-и през 2014), две години в сериите GP3, японската Формула 3 (3-и през 2017), Световните серии Формула V8, Формула 2, европейската Формула 3 (7-и през 2018) и японската Супер Формула (3-и през 2019).