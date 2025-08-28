Миньор 2015 се подсили с американски гард

Популярни
  • 28 авг 2025 | 15:40
Баскетболният Миньор 2015 (Перник) добави още един играч към състава си за новия сезон, съобщиха от клуба.

188-сантиметровият Даня Кингсби играе на позиции 1 и 2. Професионалната му кариера започва в украинския Киев през сезон 2022/2023, където изиграва 17 срещи със средни показатели от 16.1 точки, 2.6 борби и 4.2 асистенции. През миналия сезон 27-годишният американец е част от състава на Делта Гурджаани в грузинската Суперлига, за който записва 13.7 точки, 3.0 борби и 3.1 асистенции.

"Добре дошъл, Даня", добавиха от лагера на Миньор 2015.

В подготовката на отбора за сезон 2025/2026 са планирани пет контроли. Първата ще бъде на 9 септември в Перник срещу отбор от Сърбия, на 13-ти същия месец Миньор 2015 играе с тима на Шумен. Три дни по-късно предстои приятелски мач с Академик Пловдив, а от 19 септември Миньор 2015 ще вземат участие в силен турнир в Сърбия.

На 24 септември, отново в Перник, ще се проведе и контрола срещу Левски.

