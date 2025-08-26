Миньор тренира без Уандие и чака ново попълнение

Отборът на Миньор 2015 вече втори ден се готви усилено за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, а екипът на Sportal.bg днес посети тренировката в зала “Борис Гюдеров”.

Перничани са в почти пълен състав, като се очаква Алекс Уандие да се присъедини към състава в следващите дни. Той е получил по-дълга почивка поради семейни причини, разкри пред нашата камера старши треньорът на перничани Ивица Вукотич.

В Перник очакват и американски гард, който вероятно ще пристигне в края на тази седмица.

Треньорът на Миньор разкри пред Sportal.bg подробности за новия американски гард

Припомняме ви, че в състава на “чуковете” останаха Лъчезар Тошков, Константин Паисиев и Васил Попов, а на изпитателен срок е центърът Мартин Тодоров.

Към селекцията бяха добавени имената на Лазар Станкович, Михайло Тодорович и добре познатия от българските терени център Игор Кесар, който замени Спартак Плевен с Миньор.

На старта на новия сезон в елита на българския баскетбол Миньор 2015 гостува на шампиона Рилски спортист в Самоков.