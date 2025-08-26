Константин Паисиев пред Sportal.bg: Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата

Константин Паисиев заяви пред Sportal.bg, че с новата амбициозна селекция Миньор 2015 трябва да е "минимум в шестицата" от новия сезон в Sesame НБЛ.

"С добро настроение сме всички. Радваме се да сме тук. Има много нови момчета, с които да се опознаваме и да се стиковаме. Търсим по-високи резултати от миналата година, ще се уточняват тепърва целите за сезона. Мястото на Миньор трябва да е минимум в шестицата", каза Паисиев пред Sportal.bg, а пълното му изказване вижте във видеото.