Треньорът на Миньор разкри пред Sportal.bg подробности за новия американски гард

  • 26 авг 2025 | 20:04
  • 791
  • 0
Треньорът на Миньор 2015 Ивица Вукотич сподели пред Sportal.bg очакванията си за началото на подготовката за новия сезон в Sesame НБЛ. Той обясни защо Алекс Уандие все още не е със съотборниците си и даде подробности за очакваното ново попълнение - американски гард.

Миньор тренира без Уандие и чака ново попълнение
Миньор тренира без Уандие и чака ново попълнение

"Надявам се всички играчи да са здрави и да имаме малко късмет", каза Вукотич пред Sportal.bg. "Дано направим по-голяма крачка спрямо миналия сезон. Факт е, че селекцията е на високо ниво, защото взехме всички играчи, които искахме. Очакваме още един американски гард, с който да завършим покупките на нови попълнения. Трябва да работим здраво.

На Алекс Уандие му дадох два дни повече почивка по семейни причини. Всички други са в добра форма за началото на подготовката. Имаме 40-50 дни до началото на шампионата, за да се подготвим оптимално за старта.

Ние сме единственият отбор с чужденци, различни от американските. Имаме няколко сърби, защото знам какво да очаквам от тях, аз съм работил с тях и знам какво могат да ми донесат. Американският гард, когото очакваме, е играл в Европа доста време - Украйна, Грузия... Надявам се да направим симбиоза между играчите и да играем модерен и бърз баскетбол с добра защита", каза Вукотич пред Sportal.bg, а пълното му изказване вижте във видеото.

На старта на новия сезон в елита на българския баскетбол Миньор 2015 гостува на шампиона Рилски спортист в Самоков.

