Васил Попов пред Sportal.bg: Тази година Миньор има по-високи цели

Васил Попов обясни пред Sportal.bg защо е избрал да остане в Миньор 2015 за новия сезон в Sesame НБЛ и на какво се надява през предстоящата кампания.

"Отборът тази година има по-високи цели. Дано вкараме повече хора в залата и да радваме публиката на Перник. Още с идването ми миналата година видях, че съм важен играч за този отбор.

Ивица харесва играта ми, аз го харесвам като треньор и затова останах тук", каза Попов пред Sportal.bg, а пълното му изказване вижте във видеото.