Бившият директор на ЦСКА Джарета - за Пафос, Шампионската лига, футбола в Кипър и тайната за добра селекция

Бившият спортен директор на ЦСКА Кристиано Джарета, който в момента е шеф в Пафос, даде дълго интервю пред "Гадзета дело Спорт". Кипърският шампион е една от сензациите в европейския клубен футбол, като по пътя си елиминира Макаби (Тел Авив), Динамо (Киев) и Цървена звезда и за пръв път в кратката си история ще участва в основната фаза на Шампионската лига.

Тимът на бивш директор на ЦСКА изхвърли Звезда от групите на ШЛ

Клубът, който през май спечели и първата си титла на Кипър, има 21 чуждестранни играчи в състава си (включително и небеизвестният Давид Луис, руски собственици и модерен спортен център.

За празненствата и предложенията след историческото класиране

Джарета признава, че в клуба са празнували добре историческото класиране в турнира на най-богатите. "Не беше лесна нощ (смее се). Осъмнахме. Тази сутрин бях затрупан със съобщения и получих доста обаждания от агенти.

Предложиха ми играчи, някои от Серия А. Не мога да споменавам имена, но за да добиете представа, играчи „тип Патрик Кутроне“ биха били перфектни за нас. Приходите ни се увеличиха значително. Ние сме клуб, създаден преди единадесет години, а дотогава Пафос беше просто туристическа дестинация. Сега сме призната реалност в цяла Европа и на футболно ниво, а руските собственици са амбициозни.“

🚨🇨🇾 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Pafos FC have qualified for the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League for the FIRST time in their history! ✈️✅



Huge moment for the team from Cyprus. 👏 pic.twitter.com/Y3CCMG77Re — EuroFoot (@eurofootcom) August 26, 2025

„Точно така. Изглеждаше немислима цел. В града не спряха да пеят и празнуват снощи, а ние от суеверие не бяхме организирали нищо. Мисля, че ще го направим през уикенда. След Серия А, Серия Б, Висшата лига, Чемпиъншип, Лига Европа и Лигата на конференциите, ми липсваше само музиката на Шампионската лига. Имахме безупречен път, побеждавайки отбори със значително по-големи бюджети от нашия като Макаби Тел Авив, Динамо Киев и Цървена звезда.“

Как е стигнало до работата в Пафос и трансфера на Давид Луис

"Аз пристигнах в Пафос на 15 декември 2023 г., напускайки Уотфорд и потенциална Висша лига. Още при първото си посещение в клуба разбрах, че могат да се положат солидни основи за изграждане на нещо важно. Вярвах в Шампионската лига още когато спечелихме за първи път кипърското първенство миналия май.

Защо избрах Кипър? Имам международен манталитет. Вече седем-осем години съм извън Италия. След Асколи отидох в България, в ЦСКА София, прекарах четири години в Уотфорд, а сега от две съм в Пафос. Проектът зад този клуб ме заинтригува: руските собственици ми направиха отлично впечатление, както и базите. И ще добавя – качеството на живот.

Давид Луис ще заиграе в кипърския шампион, който преди година отстрани ЦСКА 1948

Винаги сме се оглеждали за „именити“ играчи, които могат да донесат и видимост на нашия клуб. Давид Луис е един от тях: той има 23 милиона последователи в Инстаграм и със сигурност направи Пафос по-известен клуб. Все още не е във форма и затова не попадна в списъка за Шампионската лига.

„Каквото и да стане, всичко ще е чиста печалба. За да изградиш нещо важно, трябва да минеш през загуби, така че не си поставяме граници. Ще играем в Кипър срещу клубове с над стогодишна история. Ние, с новите собственици, имаме седем години зад гърба си.“

За Пафос и организацията в клуба

„Имаме модерен спортен център, построен преди четири години. Разполагаме с три терена с естествена трева, които се поддържат в перфектно състояние благодарение на нашия екип от градинари. Имаме също фитнес, барбекю, наши офиси, кортове за падел, футзал и плажен футбол. Накратко, имаме пълна структура, където играчите, заедно със семействата си, могат да прекарват почивните си дни. Скоро ще разширим спортния център с още три терена, за да имаме пет с естествена трева, плюс ресторант и медицинска клиника. Към всичко това се добавя и наш собствен хотел, където настаняваме чуждестранните момчета от академията.

В очакване на жребия за Шампионската лига

Това, което ни липсва е стадионът, за да станем още по-големи. Тук в Кипър има сложни бюрократични въпроси, но отдавна работим по това и след две лета би трябвало да започнат строителните работи по новия стадион. И тук има добър проект. Идеята е да имаме модерно съоръжение с 10 000 места“.

Как става изборът на нови играчи

„Инвестираме много в младите. Имаме всички възрастови групи от под 9 до под 19 години, където вече спечелихме три поредни шампионата, а миналата година и националната купа. Клубът е много конкурентоспособен в това отношение. Работим много с чужденци: бразилци, хървати, португалци... Опитваме се да развиваме и кипърски играчи. Изглежда, че след няколко години ще се въведе изискване отборите да играят с поне един местен футболист. В момента имаме трима в състава, но трябва да се подготвим.

„Имам екип от скаути, които работят в тясно сътрудничество с мен. Двама от тях работят тук, в Пафос, а останалите живеят в родните си страни, било то в Южна Америка или Европа. Разчитаме много на данни, както физически, така и технически, но само като подкрепа. Аз силно вярвам в някои параметри, особено атлетичните: скоростта на различни дистанции или пиковата скорост, която едно крило може да достигне. Това са аспекти, които дават представа за това кого наблюдаваш. Процедурата ни започва с видео селекция на играчи от всякаква националност, правим списък и го пресяваме, докато създадем кратък списък. От този момент започва фазата на опознаване на живо: начин на живот, навици, семейство, история... Проучваме го на 360 градуса“.

Пафос спечели шампионската титла на Кипър за първи път в историята

Животът в Пафос

„В Пафос се живее прекрасно. Това е курортен град в голям подем: има вили на брега на морето и природа, която служи за рамка. Има всякакви туристи – англичани, руснаци, а също и италианци. Това е желан остров, цената на живота е нормална, храната е здравословна и качествена. Освен това семействата прекарват дните си навън под слънцето. В началото ми беше трудно да убедя играчите да се преместят в Пафос, но след като дойдат тук, не искат да си тръгват.

Как кипърците преживяват футбола?

„Преживяват го със страст и напрежение, особено феновете на грандовете като АПОЕЛ (Никозия) или Омония, които пълнят стадионите си с по 20 000 души. При нас на стадиона идват 8000. Това е голяма крачка напред, като се има предвид, че доскоро Пафос беше подкрепян от едва няколкостотин души. Тук седмицата е пълна с футбол: има радиа, телевизии, социални мрежи и местни вестници, които говорят за футбол постоянно.“

Треньорът

"На нашата скамейка е Хуан Карло Карседо, испанец, който е работил 15 години с Унай Емери. Бил е част от щабове на важни отбори като ПСЖ, Арсенал и Севиля. В Кипър трябва да дойдеш, за да разбереш, иначе човек си мисли, че сме назад във всичко. Не е така, уверявам ви", завършва Джарета.