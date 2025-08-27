Популярни
  Шампионската лига ще има още един дебютант

Шампионската лига ще има още един дебютант

  27 авг 2025
Шампионската лига ще има още един дебютант. Това е съставът на Пафос. Кипърският шампион елиминира в плейфния кръг сръбския гранд Цървена звезда, след като стигна до равенство 1:1 в реванша на свой терен. Преди това обаче той бе спечелил първия мач в Белград с 2:1 и така с общ резултат 3:2 се класираза основната фаза на турнира.

Гостите от Цървена звезда първи взеха преднина в мача с гол на Мирко Иванич, който стреля от границата на наказателното поле и след рикошет в защитник топката излъга вратаря и се оплете в мрежата за 0:1.

Пафос обаче показа характер и стигна до толкова ценния изравнителен гол в 89-ата минута на двубоя. Жажа отбеляза изключително красиво попадение. При центриране от фаул на Пепе той много технично чукна топката и с прехвърлящ удар намери далечния ъгъл на вратата за 1:1.

Така Пафос ще играе за пръв път в историята си в турнира на богатите и вече мечтае за нови подвизи. Интересното е, че клюбът е основан само преди 11 години, но за краткото си съществуване вече може да се похвали с големи успехи, като през 2024 година спечели първата си титла в първенството на Кипър, а сега стигна и до място в Шампионската лига.

Цървена звезда пък остана с празни ръце, но ще се утеши с място в основната фаза на Лига Европа.

