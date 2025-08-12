Пафос изхвърли Динамо (Киев) от Шампионската лига

Популярни
Лудогорец отпадна от квалификациите на Шампионска лига, българският шампион със загуба от Ференцварош, спорно отменен гол и претенции за дузпа – на живо с отзивите след 3:0
  2. Пафос
  • 12 авг 2025 | 22:25
  • 1483
  • 0
Пафос поднесе една от сензациите в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, отстранявайки украинския гранд Динамо (Киев). Кипърският шампион спечели и втория мач между двата тима с 2:0 и с общ резултат 3:0 продължава напред.

Домакините поведоха още във 2-рата минута с гол на Мислав Оршич. Той дойде след груба грешка в отбраната на съперника, като и вратарят излезе неразчетено и в крайна сметка топката бе подадена за хърватина в близост до вратата и той не сгреши за 1:0.

Вторият гол бе дело на Жоао Корея в 55-ата минута, който се разписа с красива странична ножица отблизо.

Така Пафос вече е само на крачка от основната фаза на Шампионската лига, като в плейофния кръг ще играе с Лех (Познан) или Цървена звезда.

Динамо пък ще се задоволи с място в плейофа на Лига Европа и там ще има за съперник Хамрун Спартанс или Макаби (Тел Авив).

