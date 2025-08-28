Популярни
  Без проблеми в състава на Тунчев, но Ракув е без основен футболист

  28 авг 2025 | 10:16
  • 419
  • 0

Треньорът на Арда Александър Тунчев едва ли ще прави промени по стартовия състав и ще се довери на играчите, започнали в Полша преди седмица. Една рокада може да има евентуално в защитата. И в нея редом до Феликс Ебоа Ебоа да започне Емил Виячки, което ще означава, че Джалал Хюсеинов ще остане на резервната скамейка.

Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?
Поляците пък ще трябва да се оправят без играещия по левия фланг Ерик Отиено. Той е получил контузия по време на тренировка във вторник. А направените му вчера прегледи показали, че е със скъсан ахилес и ще трябва да се подложи на операция. Затова и вчера титулярът не тръгна за България.

Въпреки травмата, треньорът Марек Папшун е уверен в силата на състава. Медиите в Полша пък наблягат на факта, че Ракув не бива да се поддава на напрежението. И ако действа спокойно, то Арда ще бъде елиминиран.

