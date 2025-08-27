Господинов: Нищо фатално не е станало, надявам се, че стадионът ще е пълен

Популярни
  • 27 авг 2025 | 18:07
  • 393
  • 0
Вратарят на Арда Анатоли Господинов говори пред утрешния мач-реванш с Ракув. Двата тима играят плейофен двубой за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, а първата среща завърши с минимална победа за поляците.

Тунчев: Резултатът ни дава шансове да продължим, но Ракув е фаворит
“Нищо фатално не е станало. Играем вкъщи, ако успеем да покажем това лице, което показваме миналия сезон и досега в Европа, имаме реален шанс да влезем в групите.

Надявам се, че стадионът ще се напълни. В Кърджали не е имало такъв мач, така че очаквам пълен стадион и подкрепа. Надявам се, че ще зарадваме феновете”, заяви Господинов.

