ФИА с важна промяна за „Зандвоорт“, окуражава различни стратегии

  • 28 авг 2025 | 08:57
  • 609
  • 0

Непосредствено преди подновяването на сезона във Формула 1 с Гран При на Нидерландия ФИА въведе важна промяна в правилата на „Зандвоорт“, която ще се прилага от утре.

Става въпрос за максималната скорост в алеята пред боксовете, която досега беше 60 км/ч, но за този уикенд се вдига на 80 км/ч.

Тези 60 км/ч на „Зандвоорт“ бяха наложени заради по-тясната алея пред боксовете и по-големия риск от инциденти там. Но с по-ниската скорост в бокса, пилотите прекарват повече време там и това ограничава стратегическите възможности пред отборите.

Като към това се прибавят и по-трудните изпреварвания заради конфигурацията на „Зандвоорт“, ако не вали състезанието се превръща в надпревара с по един бокс на пилот.

С по-високата скорост в бокса се търсят по-агресивни стратегии от страна на отборите, с повече смени на гуми. А за това трябва да помогне и решението на Пирели да избере една стъпка по-меки сликове за Гран При на Нидерлания тази година.

Отборите получават моделите С2, С3 и С4 в сравнение с С1-С2-С3 миналата година, като идеята е, че с по-меките, но по-бързо износващи се гуми ще се търсят повече атаки на трасето.

Снимки: Gettyimages

