Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

  • 28 авг 2025 | 08:19
  • 165
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл похвали решението на Кадилак да заложи на опитните Валтери Ботас и Серхио Перес при дебюта си в световния шампионат. Двамата, които се състезаваха във Формула 1 до края на 2024, бяха официално представени от тима вчера.

„Това е страхотен избор на пилоти, тимът има нужда от опитни пилоти и посока на развитие в първата си година – обясни Брандъл. – В Кадилак не могат да си позволят да използват новаци, които ще им повредят колите, точно когато всичките им ресурси ще са повече от необходими навсякъде.

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

„Най-вероятно, в Кадилак ще трябва да преглътнат ранните си разочарования докато тимът набира скорост, особено като се има предвид огромната промяна в правилата за догодина.“

Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

  • 28 авг 2025 | 08:24
  • 5087
  • 0
Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

Киану Рийвс представи Ботас и Перес като пилотите на Кадилак за сезон 2026

  • 26 авг 2025 | 14:38
  • 9247
  • 6
Може ли Ред Бул да вземе шампиона в Индикар?

Може ли Ред Бул да вземе шампиона в Индикар?

  • 26 авг 2025 | 13:16
  • 3419
  • 0
Серхио Перес ще кара поне 2 години за Кадилак?

Серхио Перес ще кара поне 2 години за Кадилак?

  • 26 авг 2025 | 12:06
  • 2160
  • 1
Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

  • 25 авг 2025 | 20:04
  • 2649
  • 0
Старт №500 за Пирели във Формула 1 в неделя

Старт №500 за Пирели във Формула 1 в неделя

  • 25 авг 2025 | 17:09
  • 2302
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски търси чудото в Нидерландия

Левски търси чудото в Нидерландия

  • 28 авг 2025 | 06:30
  • 6766
  • 29
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 837
  • 0
Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец трябва да се хвърли на сто процента, ако иска да влезе в основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:05
  • 2695
  • 7
В очакване на жребия за Шампионската лига

В очакване на жребия за Шампионската лига

  • 28 авг 2025 | 07:55
  • 1675
  • 3
Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?

Ще успее ли Арда да превърне мечтата си в реалност?

  • 28 авг 2025 | 08:00
  • 1501
  • 7
Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

Вълнуващи сблъсъци за последните 11 места в Лига Европа

  • 28 авг 2025 | 07:16
  • 2223
  • 0