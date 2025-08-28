Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл похвали решението на Кадилак да заложи на опитните Валтери Ботас и Серхио Перес при дебюта си в световния шампионат. Двамата, които се състезаваха във Формула 1 до края на 2024, бяха официално представени от тима вчера.

„Това е страхотен избор на пилоти, тимът има нужда от опитни пилоти и посока на развитие в първата си година – обясни Брандъл. – В Кадилак не могат да си позволят да използват новаци, които ще им повредят колите, точно когато всичките им ресурси ще са повече от необходими навсякъде.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

„Най-вероятно, в Кадилак ще трябва да преглътнат ранните си разочарования докато тимът набира скорост, особено като се има предвид огромната промяна в правилата за догодина.“

Снимки: Imago