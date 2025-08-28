Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл похвали решението на Кадилак да заложи на опитните Валтери Ботас и Серхио Перес при дебюта си в световния шампионат. Двамата, които се състезаваха във Формула 1 до края на 2024, бяха официално представени от тима вчера.
„Това е страхотен избор на пилоти, тимът има нужда от опитни пилоти и посока на развитие в първата си година – обясни Брандъл. – В Кадилак не могат да си позволят да използват новаци, които ще им повредят колите, точно когато всичките им ресурси ще са повече от необходими навсякъде.
„Най-вероятно, в Кадилак ще трябва да преглътнат ранните си разочарования докато тимът набира скорост, особено като се има предвид огромната промяна в правилата за догодина.“
Снимки: Imago