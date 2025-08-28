Популярни
Екълстоун: Кариерата на Верстапен ще приключи, ако отиде във Ферари

  • 28 авг 2025 | 08:26
  • 127
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен вече потвърди, че и догодина ще кара за Ред Бул, дългосрочното му бъдеще в спорта все още остава неясно.

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун пък отсега прогнозира, че ако Макс реши да отиде във Ферари, това ще е краят на кариерата му. Защо обаче британецът е на това мнение?

„Ако Макс отиде във Ферари, това ще е краят на кариерата му. Да се надяваме, че това няма да се случи. Той винаги може да превърне добър отбор в побеждаващ тим“, обясни 94-годишният Бърни пред Sport.de.

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари
Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

Верстапен спечели 4 поредни титли с Ред Бул в последните 4 сезона, като в три от тях той разполагаше с най-бързия и добър автомобил и доминира в по-голямата част от кампаниите. Но през 2025 Макс записа досега само 2 победи и има само теоретични шансове да защити титлата си срещу пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес
Мартин Брандъл похвали избора на Ботас и Перес
Снимки: Gettyimages

