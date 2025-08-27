Бенковски елиминира Волов Шумен 2007 за купата на България

В Исперих, местния Бенковски се наложи с 2:1 над Волов Шумен 2007 в квалификация на Североизточна България от турнира за купата на България. Стана динамичен, двуостър двубой, в който можеха да паднат още голове. След центриране отляво и кратка суматоха, Преслав Славков даде преднина на домакините в 21-ата минута. Четвърт час по-късно, Румен Николов изравни с глава, възползвайки се от центриране на съотборник. Калин Георгиев вкара от дузпа победния гол в 58-ата минута. Гостите тръгнаха в атака, а съперника им пропиля шансове за още попадения след контраатаки. В 87-ата минута Жечко Йорданов реализира втори гол за шуменския тим, но съдията не го зачете.