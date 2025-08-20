Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

Шест отбора от аматьорския футбол на Североизтока ще участват в новото издание на турнира за купата на България. Става въпрос за Септември (Тервел), Ботев (Нови пазар), Волов-Шумен 2007 (Шумен), Черноломец (Попово), Бенковски (Исперих) и Девня 2005 (Девня). Четири от тях ще влязат в предварителния кръг на същинската надпревара. Два вече са известни. Другите четири тима ще играят квалификации за останалите две места.

Програмата:

27 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Бенковски (Исперих) – Волов Шумен 2007

Девня 2005 (Девня) – Ботев (Нови пазар)

Септември (Тервел) – класира се директно за турнира

Черноломец (Попово) – класира се директно за турнира