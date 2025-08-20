Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Sesame Купа на България
  3. Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

Шест аматьорски отбора от Североизток в турнира за купата на България

  • 20 авг 2025 | 11:50
  • 653
  • 0

Шест отбора от аматьорския футбол на Североизтока ще участват в новото издание на турнира за купата на България. Става въпрос за Септември (Тервел), Ботев (Нови пазар), Волов-Шумен 2007 (Шумен), Черноломец (Попово), Бенковски (Исперих) и Девня 2005 (Девня). Четири от тях ще влязат в предварителния кръг на същинската надпревара. Два вече са известни. Другите четири тима ще играят квалификации за останалите две места.

Програмата:

27 август 2025 г., сряда, 18:00 часа:

Бенковски (Исперих) – Волов Шумен 2007

Девня 2005 (Девня) – Ботев (Нови пазар)

Септември (Тервел) – класира се директно за турнира

Черноломец (Попово) – класира се директно за турнира

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

Луканов: Не искам отборът да играе спокойно, искам винаги да има тази положителна нервност

  • 19 авг 2025 | 22:13
  • 2400
  • 1
Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

Киряков: Спокойно можехме да постигнем равенство

  • 19 авг 2025 | 22:03
  • 2477
  • 2
Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

Янтра надви Етър и грабна първа победа за сезона, “болярите” остават на дъното

  • 19 авг 2025 | 21:54
  • 19101
  • 21
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 19 авг 2025 | 19:49
  • 2788
  • 0
Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

Десподов призова феновете: Бъди 12-ият играч на България тази есен

  • 19 авг 2025 | 18:47
  • 1205
  • 10
Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 1-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 19 авг 2025 | 18:41
  • 2531
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 9180
  • 21
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 4795
  • 4
Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

Все още има билети за сектор "А" и сектор "В" за Левски - АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 11:21
  • 5953
  • 10
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 10899
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 21726
  • 15
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 8479
  • 0