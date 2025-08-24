Волов Шумен 2007 надви Черно море II

Популярни
  • 24 авг 2025 | 21:30
  • 653
  • 0
Волов Шумен 2007 спечели у дома с 2:1 срещу втория отбор на Черно море (Варна). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Головете паднаха за четвърт час през първото полувреме. Петър Маринов откри за гостите в 13-ата минута. Десетина по-късно Радослав Ковачев изравни. В 28-ата минута, съдията свири дузпа за нарушение срещу Христо Станчев и той я вкара за победата. Голови възможности имаха и „моряците“. Никола Недков уцели гредата на шуменската врата в 55-ата минута. После той получи втори жълт и червен картон. Иван Цонев от домакините пък беше отстранен с червен картон.

