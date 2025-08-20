Популярни
  3. Яко дерби на Североизток за купата на АФЛ

Яко дерби на Североизток за купата на АФЛ

  • 20 авг 2025 | 14:01
  • 472
  • 0

Ясни са четвъртфиналните двойки от Североизточна България в турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Битка между първия и втория в класирането на миналия сезон, приковава вниманието във втория кръг на зоналната надпревара. Интригуващ се очаква да е сблъсъкът и в Исперих.

Купата на АФЛ – Североизточна България – втори кръг – 10 септември 2025 г., сряда, 17:00 ч:

Черноломец (Попово)Септември (Тервел)

Бенковски (Исперих) – Волов-Шумен 2007 (Шумен)

Адаспорт (Острово, Област Разград) – Ботев (Нови пазар)

Черноморец (Балчик)Аксаково (Аксаково)

Снимка: chernolomets1919.com

