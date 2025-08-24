Олимпик (Варна) срази Бенковскиза първа победа в Трета лига

Олимпик (Варна) надигра гостуващия му Бенковски (Исперих) с 4:1 за историческа първа победа в аматьорски футболен елит. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Александър Грозев даде тон за успеха с попадение в средата на първото полувреме. Той се разписа за втори път след няколко минути. В средата на второто полувреме, Грозев стреля, топката уцели гредата, а Михаил Николов я посрещна и насочи в мрежата за категоричното 3:0. Четвърт час преди края Янчо Андреев реализира почетния гол за гостите. Грозев оформи хеттрика си в последните секунди на срещата.

Снимка: olimpikvarna.com