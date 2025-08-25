Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Феновете на Левски изкупиха предназначените за тях билети за предстоящото гостуване на АЗ Алкмаар от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" загубиха първата среща с 0:2 в София, а реваншът в Нидерландия е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Ваучерите за срещата реванш между „АЗ Алкмаар” и „Левски”, предназначени за “сините” фенове, вече са разпродадени!

1150 билета за феновете на Левски в Алкмаар

1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда.

Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до „AFAS Stadion“ в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни".