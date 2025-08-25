Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 2896
  • 1
Слушай на живо
Слушай на живо: АЗ Алкмаар - Левски

Феновете на Левски изкупиха предназначените за тях билети за предстоящото гостуване на АЗ Алкмаар от плейофите за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" загубиха първата среща с 0:2 в София, а реваншът в Нидерландия е в четвъртък (28 август) от 20:30 часа.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,

Ваучерите за срещата реванш между „АЗ Алкмаар” и „Левски”, предназначени за “сините” фенове, вече са разпродадени!

1150 билета за феновете на Левски в Алкмаар
1150 билета за феновете на Левски в Алкмаар

1150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда.

Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до „AFAS Stadion“ в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 3511
  • 8
Високо напрежение! Феновете на ЦСКА подкараха футболисти и треньор

Високо напрежение! Феновете на ЦСКА подкараха футболисти и треньор

  • 24 авг 2025 | 23:25
  • 30956
  • 62
Величков: Не бива с лека ръка да се хвърля цялата вина върху Керкез, имаме нужда от повече качество

Величков: Не бива с лека ръка да се хвърля цялата вина върху Керкез, имаме нужда от повече качество

  • 24 авг 2025 | 22:46
  • 11788
  • 41
Стоянов: Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА, видя се, че сме успели

Стоянов: Цяла седмица сме разузнавали ЦСКА, видя се, че сме успели

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 3492
  • 11
Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

Керкез с голямо обещание за ЦСКА - каза: Жал ми е за момчетата, заслужавахме победата на 100%

  • 24 авг 2025 | 22:39
  • 47232
  • 145
Петър Маринов: Отборът игра добре в защита

Петър Маринов: Отборът игра добре в защита

  • 24 авг 2025 | 22:27
  • 1940
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

Кошмарът за ЦСКА продължава, ЦСКА 1948 взе "червеното" дерби и изравни Лудогорец и Левски на върха

  • 24 авг 2025 | 22:10
  • 152077
  • 1089
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 7675
  • 8
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 3511
  • 8
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 7068
  • 5
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 7649
  • 5