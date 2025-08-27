Популярни
Левски замина за Нидерландия със Сангаре и Костадинов, Охене остава в София

  • 27 авг 2025 | 10:13
  • 2522
  • 10
Левски отпътува за Нидерландия, където утре ще се изправи срещу АЗ Алкмаар в мач реванш от плейофния кръг за влизане в основната схема на Лигата на конференциите. "Сините" имат пасив от два гола след първата среща в София.

Добрата новина за Хулио Веласкес е, че с отбора заминаха Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, които пропуснаха последните мачове заради контузии. Двамата тренират със своите съотборници от началото на седмицата, така че е много вероятно да се появят в игра. В България обаче остана халфът Карлос Охене.

И този път мажоритарният собственик на клуба Наско Сираков води делегацията на столичани.

Двубоят на стадион "АФАС" в Алкмаар е утре (четвъртък) от 20:30 часа българско време.

