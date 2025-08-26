Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Аморим преди “Карабао Къп“: Не бяхме готови за мачове в Европа, ще направим промени

Аморим преди “Карабао Къп“: Не бяхме готови за мачове в Европа, ще направим промени

  • 26 авг 2025 | 17:42
  • 463
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори на пресконференция преди мача срещу четвъртодивизионния Гримсби от турнира за “Карабао Къп“.

Португалецът загатна, че спряганият за напускане нападател Расмус Хойлунд може да е на разположение за мача. 22-годишният датчанин. отсъстваше от състава на Юнайтед за първите два мача от Висшата лига за сезона, а медийни спекулации го свързват с изходящ трансфер, най-вече в Наполи.

По този повод Аморим каза: "Всички играчи са на разположение. Ще опитаме да изберем най-добрия титулярен състав, за да спечелим мача".

Португалецът призна, че планира някои промени. "Имаме три мача тази седмица, а разполагаме с достатъчно качествени футболисти. Това е нещо нормално, което се случва и в други клубове. Мисля, че не бяхме подготвени да играем в Европа. Това е моето усещане. За да имаме силни мачове в Шампионската лига и след това да играем в Премиър лийг, ни е нужно време, за да се развием като отбор", заяви той.

Аморим даде информация и за състоянието на мароканския защитник Нусаир Мазрауи. 27-годишният футболист пропусна повечето от предсезонните мачове на Манчестър Юнайтед, след като получи контузия в бедрото. "Може би ще се завърне следващата седмица. Правим някои тренировки с него, за да се уверим, че няма да има друг проблем", обясни Аморим.

Манчестър Юнайтед спечели само една точка от първите си два мача от Висшата лига, допускайки загуба у дома от Арсенал и равенство 1:1 с Фулъм в неделя.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

  • 26 авг 2025 | 15:54
  • 1353
  • 1
Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

  • 26 авг 2025 | 15:42
  • 1932
  • 0
Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

  • 26 авг 2025 | 15:31
  • 1552
  • 1
Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

  • 26 авг 2025 | 15:17
  • 986
  • 0
Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1559
  • 0
Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 1501
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 2483
  • 5
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 911
  • 0
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 11688
  • 55
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 20399
  • 52
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 4234
  • 5
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

  • 26 авг 2025 | 14:06
  • 11615
  • 16