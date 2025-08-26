Аморим преди “Карабао Къп“: Не бяхме готови за мачове в Европа, ще направим промени

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори на пресконференция преди мача срещу четвъртодивизионния Гримсби от турнира за “Карабао Къп“.

🎥-🔴 Ruben Amorim says the team right make is not ready for Europe



🗣️ “I think we were not prepared to play Europe; that is my feeling, to have strong games in the #UCL and then play #PL. We need time to develop as a team.”



pic.twitter.com/FnHu1McJrE — Beyond United (@BeyondUTD1) August 26, 2025

Португалецът загатна, че спряганият за напускане нападател Расмус Хойлунд може да е на разположение за мача. 22-годишният датчанин. отсъстваше от състава на Юнайтед за първите два мача от Висшата лига за сезона, а медийни спекулации го свързват с изходящ трансфер, най-вече в Наполи.

По този повод Аморим каза: "Всички играчи са на разположение. Ще опитаме да изберем най-добрия титулярен състав, за да спечелим мача".

🎥-🔴 Ruben Amorim provides teams news for Grimsby



🗣️ “Yes [we will change the squad]. we have quality players, and we need to do rotation to try to win every game.”



pic.twitter.com/90rx2MusIY — Beyond United (@BeyondUTD1) August 26, 2025

Португалецът призна, че планира някои промени. "Имаме три мача тази седмица, а разполагаме с достатъчно качествени футболисти. Това е нещо нормално, което се случва и в други клубове. Мисля, че не бяхме подготвени да играем в Европа. Това е моето усещане. За да имаме силни мачове в Шампионската лига и след това да играем в Премиър лийг, ни е нужно време, за да се развием като отбор", заяви той.

Аморим даде информация и за състоянието на мароканския защитник Нусаир Мазрауи. 27-годишният футболист пропусна повечето от предсезонните мачове на Манчестър Юнайтед, след като получи контузия в бедрото. "Може би ще се завърне следващата седмица. Правим някои тренировки с него, за да се уверим, че няма да има друг проблем", обясни Аморим.

ℹ️ The boss had an update on Nous Mazraoui in his #CarabaoCup press conference 👇 — Manchester United (@ManUtd) August 26, 2025

Манчестър Юнайтед спечели само една точка от първите си два мача от Висшата лига, допускайки загуба у дома от Арсенал и равенство 1:1 с Фулъм в неделя.

Снимки: Imago