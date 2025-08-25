Популярни
Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

Треньорът на Ювентус Игор Тудор остана доволен след успеха с 2:0 над Парма на старта на сезона. Той смята, че е важно, че тимът започна ударно новата кампания и че такива победи не трябва да се приемат за даденост.

"Видях много позитивни неща тази вечер. Това бе труден мач, не очаквахме Парма да играе толкова прибрано. На полувремто казах на момчетата, че трябва да продължат да нападат и рано или късно голът ще дойде. Само не трябваше да допуснем попадение. Важно бе да започнем сезона с победа. Такива победи не бива да се приемат за даденост, че винаги ще спечелиш у дома срещу отбор, който на хартия не е на същото ниво", заяви Тудор.

"Всички, които се появиха на терена показаха правилната нагласа. Първите мачове никога не са лесни, защото има много неизвестни. Парма действаше с доста старомодна тактика, подобна на Катеначо. Ние не им дадохме много шансове, но Бремер предотврати сигурен гол със своя блок. Дейвид се движеше много добре в наказателното поле. Той е рядък талант и винаги е много концентриран", допълни хърватинът.

Душан Влахович направи силно включване от пейката, отбелязвайки втория гол, и Тудор призна, че ако зависи от него, той би задържал сърбина.

"Той е много концентриран. Все още е играч на Ювентус и прави това, което трябва. Работи здраво във всяка тренировка и ще видим какво ще се случи до края на трансферния прозорец. Ще говорим с него и ще видим. Днес отбеляза важен гол. Ако ме питате какво ще се случи, не знам. Аз имам своите виждания, но директорите ще вземат крайното решение", заяви Тудор.

Снимки: Gettyimages

