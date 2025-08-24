Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

Популярни
  • 24 авг 2025 | 17:24
  • 1185
  • 5
Фулъм приема Манчестър Юнайтед в среща от втория кръг на Премиър Лийг. Лондончани стартираха сезона с равенство 1:1 срещу Брайтън, а "червените дяволи" загубиха от Арсенал с 0:1.

Рубен Аморим е направил само една промяна в сравнение с първия мач за сезона. Той е заложил на Амад Диало като титуляр за сметка на Диого Далот. На вратата отново е Алтай Байъндър, въпреки грешката, която направи срещу Арсенал. Андре Онана е възстановен, но е на резервната скамейка. Там е и лятното попълнение Бенямин Шешко, а в атака отново са Куня, Мбемо и Маунт.

Марко Силва е направил три промени от равенството с Брайтън. Родриго Муниз, който вкара изравнителния гол в 96-ата минута, е сред титулярите на мястото на Раул Хименес. Хорхе Куенка и Хари Уилсън са на пейката, а на тяхно място влизат Райън Сесеньон и Тимоти Кастан.

ФУЛЪМ - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД

ФУЛЪМ: Лено, Тете, Андерсен, Баси, Кастан, Берге, Лукич, Сесеньон, Кинг, Иуоби, Муниз
МАН ЮНАЙТЕД: Байъндър, Йоро, Де Лихт, Шоу, Амад, Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мбемо, Маунт, Куня

Снимки: Imago

Извадиха от групата очаквания в Манчестър Юнайтед вратар

  • 24 авг 2025 | 13:56
  • 11373
  • 4
Бонифейс се прибра без договор с Милан, по-скоро няма да има трансфер

  • 24 авг 2025 | 13:31
  • 9261
  • 2
Засега Уест Хам няма да уволнява Потър

  • 24 авг 2025 | 13:12
  • 2858
  • 0
Анхел Ди Мария напомни за себе си с фантастичен победен гол в дерби

  • 24 авг 2025 | 12:27
  • 9702
  • 3
Еди Хау: Със сигурност не можем да изкараме цял сезон без изявен нападател

  • 24 авг 2025 | 11:51
  • 2504
  • 2
Микел Артета притеснен за ключови фигури на Арсенал

  • 24 авг 2025 | 10:50
  • 3497
  • 0
Добруджа 0:1 Ботев (Враца), страхотна атмосфера в Добрич

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 2236
  • 3
Високо напрежение за битката на ЦСКА и ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 07:15
  • 20296
  • 197
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 64
  • 0
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 7400
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6175
  • 6