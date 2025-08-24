Аморим отново залага на Байъндър, Онана и Шешко са на пейката (съставите)

Фулъм приема Манчестър Юнайтед в среща от втория кръг на Премиър Лийг. Лондончани стартираха сезона с равенство 1:1 срещу Брайтън, а "червените дяволи" загубиха от Арсенал с 0:1.
Рубен Аморим е направил само една промяна в сравнение с първия мач за сезона. Той е заложил на Амад Диало като титуляр за сметка на Диого Далот. На вратата отново е Алтай Байъндър, въпреки грешката, която направи срещу Арсенал. Андре Онана е възстановен, но е на резервната скамейка. Там е и лятното попълнение Бенямин Шешко, а в атака отново са Куня, Мбемо и Маунт.
Марко Силва е направил три промени от равенството с Брайтън. Родриго Муниз, който вкара изравнителния гол в 96-ата минута, е сред титулярите на мястото на Раул Хименес. Хорхе Куенка и Хари Уилсън са на пейката, а на тяхно място влизат Райън Сесеньон и Тимоти Кастан.
ФУЛЪМ - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
ФУЛЪМ: Лено, Тете, Андерсен, Баси, Кастан, Берге, Лукич, Сесеньон, Кинг, Иуоби, Муниз
МАН ЮНАЙТЕД: Байъндър, Йоро, Де Лихт, Шоу, Амад, Доргу, Фернандеш, Каземиро, Мбемо, Маунт, Куня
Снимки: Imago