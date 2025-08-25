Пет клуба с интерес към халф на Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед може да се раздели с Коби Мейну преди затварянето на трансферния прозорец. 20-годишният халф бе смятан за важна част от бъдещето на клуба, но изглежда, че Рубен Аморим не мисли така. Миналия сезон той бе преследван от контузии, а този сякаш няма да получава много шансове за изява.
Мейну изгледа първите два мача на "червените дяволи" от резервната скамейка и се очертава да бъде резерва на Бруно Фернандеш, който е с малко по-различна роля в халфовата линия. Младият халф има договор за още две години и то на сравнително ниска заплата.
Коби не е доволен от ситуацията и е готов да напусне "Олд Трафорд". Той е склонен и да отиде да играе под наем някъде, тъй като вярва, че има бъдеще в Манчестър Юнайтед. С оглед на това пет клуба са проявили интерес към него. Челси, Тотнъм, Брайтън, Фулъм и Брентфорд имат желание да го привлекат. Мейну не отхвърля и варианта да заиграе в чужбина, ако се появи такава възможност.