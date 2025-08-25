Пет клуба с интерес към халф на Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед може да се раздели с Коби Мейну преди затварянето на трансферния прозорец. 20-годишният халф бе смятан за важна част от бъдещето на клуба, но изглежда, че Рубен Аморим не мисли така. Миналия сезон той бе преследван от контузии, а този сякаш няма да получава много шансове за изява.

Мейну изгледа първите два мача на "червените дяволи" от резервната скамейка и се очертава да бъде резерва на Бруно Фернандеш, който е с малко по-различна роля в халфовата линия. Младият халф има договор за още две години и то на сравнително ниска заплата.

Kobbie Mainoo could leave Man Utd this month and a host of clubs are looking to land him.



Mainoo, who is yet to get the new contract he has been waiting on, is frustrated with life under Ruben Amorim.



Full story with @vatsal1591996 for @UnitedInFocus https://t.co/cZx4MXtSbh — Graeme Bailey (@GraemeBailey) August 25, 2025

Коби не е доволен от ситуацията и е готов да напусне "Олд Трафорд". Той е склонен и да отиде да играе под наем някъде, тъй като вярва, че има бъдеще в Манчестър Юнайтед. С оглед на това пет клуба са проявили интерес към него. Челси, Тотнъм, Брайтън, Фулъм и Брентфорд имат желание да го привлекат. Мейну не отхвърля и варианта да заиграе в чужбина, ако се появи такава възможност.