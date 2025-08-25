Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

След домакинска загуба от Арсенал в първия официален мач за новия сезон, Рубен Аморим се надяваше да постигне победа поне във втория двубой от Висшата лига, но това не се случи и Манчестър Юнайтед завърши наравно 1:1 срещу Фулъм. След края на мача той изрази съжаление за загубените точки, но показа увереност за бъдещето.

„Можем да се справим по-добре, но даваме всичко от себе си и това е най-важното за мен. В определени моменти играхме добре, особено в началото на мача. След гола обаче мислехме само за резултата. Бяхме добре до попадението, но след това не бяхме достатъчно интелигентни. Искаме само да печелим мачове. Играчите знаят, че играят в клуб, където трябва да бъдат по-добри. Днес те работиха много здраво, както и през цялата седмица на тренировките. Уверен съм, че ще постигнем много победи“, започна той в интервю за Sky Sports, изразявайки съжаление за реакцията на отбора след отбелязания гол.

„Мисля, че вкарахме гол и след това спряхме да играем. Толкова много искаме да победим, което е хубаво чувство, но след като поведохме, всички на терена си помислиха: „Хайде да запазим преднината и да се опитаме да спечелим мача“. За мен това е моментът, в който трябва да се възползваме повече и да окажем натиск върху съперника. Опитахме се да ги пресираме много високо и оставихме твърде много пространство. Трябва много да израснем като отбор. За мен най-важното е, че през седмицата работиха много, днес също работихме здраво и ще се подобрим. Моментът, който промени мача, беше нашият гол“, добави той, анализирайки първото полувреме и заявявайки, че отборът ще расте с всеки следващ мач.

„Как да израснем? Чрез тренировки, в мачовете. Трябва да спечелим, за да усетим малко спокойствие, не по отношение на интензивността и начина, по който играем, а като запазим манталитета си. В края малко пострадахме, защото инерцията се промени повече с гола на Фулъм. През първото полувреме бяхме в играта, пропуснахме дузпа... Бруно носи толкова голяма отговорност, че усетих липсата на радост [когато пропусна] и той мислеше за миналото. Сега трябва да продължим напред, без значение какво се случва“, обясни той, спирайки се по-подробно на пропуснатата от сънародника му дузпа.

„Мисля, че той не е свикнал да пропуска дузпи. Знае колко важен може да бъде този момент и какво огромно влияние може да окаже върху отбора. По време на мача не беше щастлив, защото не беше въвлечен в играта, а носи голяма отговорност, и мисля, че е сметнал пропуска си за много важен за нас. Трябва да мислим за представянето. Знам как се чувства играч, който трябва да печели всеки мач. Пропуснахме дузпа, пропуснахме няколко шанса, след това вкарахме и трябваше да защитаваме този гол. Трябва да се съсредоточим върху нашите движения и да играем докрай“, отсече той, коментирайки отново трудностите при статичните положения в защита.

„Опитахме се да пресираме високо, но след няколко опита изнасяхме топката настрани твърде рано. Искахме да пресираме през цялото време, но понякога трябва да управляваме играта в тези моменти и да се опитаме да се приберем малко. Те имаха повече пространство от нас, когато атакуваха“, завърши той.

Снимки: Gettyimages