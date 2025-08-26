Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Серхио Перес ще кара поне 2 години за Кадилак?

Серхио Перес ще кара поне 2 години за Кадилак?

  • 26 авг 2025 | 12:06
  • 467
  • 0

Завръщането на Серхио Перес във Формула 1 се очаква да бъде обявено този уикенд в рамките на Гран При на Нидерландия, съобщи motorsport.com. Източниците на сайта твърдят, че след няколко месеца преговори двете страни са се разбрали и обявяването на мексиканеца ще е факт преди края на седмицата.

Една от основните теми на преговорите между Перес и Кадилак е била продължителността на договора на пилота. Твърди се, че 35-годишният Серхио е приел да се ангажира дългосрочно с програмата на Кадилак и договорът му ще е за две години плюс един сезон.

Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост
Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост

Това би трябвало да осигури по-бърза адаптация на Кадилак, тъй като се очаква дебютният сезон на тима през 2026 да е доста труден, но се очаква тимът да разчита сериозно на двама опитни пилоти: Перес и Валтери Ботас, за когото се смята, че е бил първият избор на американците.

Според източници от тима, двамата пилоти ще са с равен статут. А ранното представяне на Перес е продиктувано от това, че той трябва скоро да започне работа с инженерния екип на Кадилак в новата база на тима до „Силвърстоун“. Перес беше освободен от Ред Бул в края на 2024 година, но Ботас все още е ангажиран като резервен пилот на Мерцедес, така че той на практика ще се включи по-късно в проекта.

Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?
Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?
 Андрети за слуховете за Ботас и Перес: Вярвайте само на нас!
Андрети за слуховете за Ботас и Перес: Вярвайте само на нас!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

Ямаха потвърди кога ще е дебютът на V4 двигателя

  • 25 авг 2025 | 20:04
  • 1566
  • 0
Старт №500 за Пирели във Формула 1 в неделя

Старт №500 за Пирели във Формула 1 в неделя

  • 25 авг 2025 | 17:09
  • 1388
  • 0
Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?

Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?

  • 25 авг 2025 | 16:55
  • 1859
  • 0
Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

Мартин Сурилов ще кара срещу Манфред Щол в Румъния

  • 25 авг 2025 | 15:17
  • 605
  • 0
Тото Волф: Кристиан Хорнър често се държеше като задник

Тото Волф: Кристиан Хорнър често се държеше като задник

  • 25 авг 2025 | 15:00
  • 1781
  • 2
Люис Хамилтън подсказва, че няма да се отказва?

Люис Хамилтън подсказва, че няма да се отказва?

  • 25 авг 2025 | 14:49
  • 1898
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

Лудогорец продаде халф на шампиона на Мароко

  • 26 авг 2025 | 12:45
  • 3383
  • 2
Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 24929
  • 47
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 25320
  • 52
Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

  • 26 авг 2025 | 11:33
  • 3758
  • 9
България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

България U21 на 1/8-финал на Световното след драма срещу Бразилия

  • 26 авг 2025 | 11:18
  • 4230
  • 2
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 12547
  • 3