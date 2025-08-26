Серхио Перес ще кара поне 2 години за Кадилак?

Завръщането на Серхио Перес във Формула 1 се очаква да бъде обявено този уикенд в рамките на Гран При на Нидерландия, съобщи motorsport.com. Източниците на сайта твърдят, че след няколко месеца преговори двете страни са се разбрали и обявяването на мексиканеца ще е факт преди края на седмицата.

Една от основните теми на преговорите между Перес и Кадилак е била продължителността на договора на пилота. Твърди се, че 35-годишният Серхио е приел да се ангажира дългосрочно с програмата на Кадилак и договорът му ще е за две години плюс един сезон.

Това би трябвало да осигури по-бърза адаптация на Кадилак, тъй като се очаква дебютният сезон на тима през 2026 да е доста труден, но се очаква тимът да разчита сериозно на двама опитни пилоти: Перес и Валтери Ботас, за когото се смята, че е бил първият избор на американците.

Според източници от тима, двамата пилоти ще са с равен статут. А ранното представяне на Перес е продиктувано от това, че той трябва скоро да започне работа с инженерния екип на Кадилак в новата база на тима до „Силвърстоун“. Перес беше освободен от Ред Бул в края на 2024 година, но Ботас все още е ангажиран като резервен пилот на Мерцедес, така че той на практика ще се включи по-късно в проекта.

Снимки: Gettyimages