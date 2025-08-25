Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост

Световният шампион във Формула 1 за 1997 година Жак Вилньов отново припомни мнението си, че с времето нивото в шампионата се променя в интересна посока, което обяснява и защо Макс Верстапен изпъква така силно в днешно време.

„Ако се върнете в миналото, в ерата на Айртон Сена и Ален Прост, всяка година имаше по петима пилоти като Макс - обясни канадецът. - Макс не е по-силен от великите пилоти от миналото, но сега е сам, отличава се и има разлика с другите пилоти. Макс е чиста проба пилот, а вече няма много такива.”

Вилньов се опита да обясни как се е променил съставът на пилотите във Формула 1 през годините.

“Днес имаме много на брой добри пилоти, докато преди имаше една група много силни пилоти, които се отличаваха и след тях - група добри пилоти. Цялата посока на развитие на пилотите се е променила”, допълни Вилньов.

Той и преди е коментирал темата за пилотите, които влизат във Формула 1, като остро критикува сънародника си Ланс Строл, но Жак често акцентира на това, че сега има много добри пилоти, които идват със спонсори, нивото като цяло се вдига, но все по-рядко се появяват изключителни таланти, които да изпъкват над всички останали.

Снимки: Gettyimages