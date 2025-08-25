Популярни
Андрети за слуховете за Ботас и Перес: Вярвайте само на нас!

  25 авг 2025
През изминалата седмица се появиха редица спекулации, че новият отбор във Формула 1 - Кадилак, вече е избрал поне първия си пилот, ако не и двамата, като упорито се спрягат имената на Валтери Ботас и Серхио Перес.

С оглед на качествата на спряганите кандидати за двете места в американския тим, изборът на Ботас и Перес изглежда повече от логичен, но не е потвърден, поне засега, от нито един представител на тима.

Очаква се, че този уикенд на “Зандвоорт”, където продължава сезонът във Формула 1 Кадилак ще представи пилотите си за догодина, но и това не е потвърдено от тима.

“Вярвайте само на това, което съобщаваме ние!”, така коментира пред вестник Blick слуховете за Ботас и Перес световният шампион във Формула 1 Марио Андрети, който е съветник на тима и е член на борда на директорите на Кадилак Ф1.

Според различни източници, Ботас и Перес са постигнали споразумение с Кадилак, но все още нито един от тях не е подписал договора си с тима.

