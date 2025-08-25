Ботас и Перес вече са отказали на Алпин?

Очаква се, че в края на тази седмица новият отбор във Формула 1 Кадилак ще представи пилотите си за догодина Валтери Ботас и Серхио Перес. От тима не са потвърдили нито имената, нито че това ще се случи на “Зандвоорт”.
Но според различни източници, двамата пилоти са се разбрали с Кадилак, макар и още да не са подписали договорите си с тима.
Андрети за слуховете за Ботас и Перес: Вярвайте само на нас!
В същото време се появи интересна информация, свързана с желанието на Флавио Бриаторе и Алпин да привлекат поне един от двамата опитни пилоти, спрягани за Кадилак. Според източниците на тв канала ESPN и двамата пилоти са получили оферти от Алпин за догодина, но и двамата са отказали.
Вилньов: Верстапен не е по-силен от Сена или Прост
Снимки: Gettyimages