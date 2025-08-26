ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

Пари Сен Жермен е съгласен да продаде вратаря Джанлуиджи Донарума за 30 милиона евро. От 26-годишния италиански национал се интересува Манчестър Сити.

Самият Донарума е съгласен да продължи кариерата си в Премиър лийг, като страните вече са постигнали принципна договорка.

Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Междувременно, Манчестър Сити продължава преговорите с Галатасарай. „Гражданите“ се надяват да намерят решение за трансфера на Едерсон, което е ключово условие за финализирането на сделката за Донарума.

Италианецът вече се сбогува с феновете на "Парк де Пренс", въпреки че не взе участие в мача с Анже от втория кръг на Лига 1.

Снимки: Imago