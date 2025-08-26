Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

ПСЖ иска 30 млн. евро от Ман Сити за Донарума

  • 26 авг 2025 | 07:31
  • 1093
  • 0

Пари Сен Жермен е съгласен да продаде вратаря Джанлуиджи Донарума за 30 милиона евро. От 26-годишния италиански национал се интересува Манчестър Сити.

Самият Донарума е съгласен да продължи кариерата си в Премиър лийг, като страните вече са постигнали принципна договорка.

Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”
Донарума се сбогува емоционално с ПСЖ и “Парк де Пренс”

Междувременно, Манчестър Сити продължава преговорите с Галатасарай. „Гражданите“ се надяват да намерят решение за трансфера на Едерсон, което е ключово условие за финализирането на сделката за Донарума.

Италианецът вече се сбогува с феновете на "Парк де Пренс", въпреки че не взе участие в мача с Анже от втория кръг на Лига 1.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 3756
  • 0
Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

Официално: Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

  • 26 авг 2025 | 06:19
  • 6449
  • 1
Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

Евертън привлече младата звезда на Саутхамптън

  • 26 авг 2025 | 06:02
  • 2244
  • 1
Херманщат се измъкна от дъното

Херманщат се измъкна от дъното

  • 26 авг 2025 | 05:08
  • 1058
  • 0
Ямал и Ники Никол вече не се крият

Ямал и Ники Никол вече не се крият

  • 26 авг 2025 | 04:49
  • 5166
  • 3
Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

Отборът на Пламен Андреев показа амбиции за Ла Лига

  • 26 авг 2025 | 04:41
  • 4440
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

Унгарци отказаха рекордна сума от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 08:14
  • 2497
  • 0
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 13677
  • 43
Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

Три отбора ще празнуват влизане в Шампионската лига

  • 26 авг 2025 | 08:00
  • 3756
  • 0
16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 50233
  • 267
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 26546
  • 15
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 35211
  • 131