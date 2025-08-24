Популярни
Франк: Трябва да имаш манталитет, за да печелиш подобни мачове

  • 24 авг 2025 | 03:30
  • 132
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк остана доволен от представянето на своя отбор в гостуването на Манчестър Сити (2:0). Той заяви, че "трябва да имаш манталитет, за да печелиш подобни мачове". Също така наставникът засипа със суперлативи новото попълнение Жоао Палиня за представянето му в този двубой.

„Мисля, че вчера получихме доста въпроси за трансферния пазар, за това кой сме взели и кой - не.Това, което е 100 процента сигурно, е, че привлякохме двама топ играчи в клуба, [Мохамед] Кудус и Палиня. И двамата се представиха много добре, от което съм много доволен. А Палиня, уау! Знаете, понякога играчите се нуждаят от увереност и трябва да са на върха. Всъщност не мисля, че той е напълно готов физически, както бих искал, но съм много доволен от представянето му и той определено помага на отбора“, заяви Франк.

Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"
Ман Сити отново се сблъска болезнено в Тотнъм, "шпорите" с нов забележителен триумф на "Етихад"

„Шпорите“ спечелиха първите си два мача в лигата, след като триумфираха с 3:0 срещу Бърнли в откриващия кръг, за първи път от 2021 г. насам, а Франк е доволен от началото. Наставникът похвали отбора си, че този път не допусна стопяване на преднината си от два гола, както се случи в мача за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен.

„Горд съм с представянето ни. Втората поредна "суха" мрежа ме прави много щастлив. Работим много в дефанзивен план, но също така върху пресата, върху средния блок, върху ниския блок, върху това да блокираме изстрели. Ако запазваш "суха" мрежа, това автоматично те приближава към победата. Другият мач беше финал, а този беше гостуване на „Етихад“ – едно от най-трудните места за игра. Защитните принципи са все по-важни и мисля, че манталитетът е ключов. Нуждаеш се от манталитет, за да печелиш мачове като този", смята специалистът.

Снимки: Gettyimages

