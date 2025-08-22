Йокич срещу Дончич - първо битка на терена, а после... целувка

Популярни
  • 22 авг 2025 | 15:50
Две от суперзвездите на световния баскетбол - Никола Йокич и Лука Дончич, се изправиха един срещу друг в приятелска среща в Белград между националните отбори на Сърбия и Словения. Големият фаворит за титлата на започващото след броени дни Европейско първенство Сърбия разби съперника си със 106:72.

Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач
Йокич и Богданович се развихриха за разгром срещу Словения в приятелски мач

След края на мача Йокич взе в ръце малката си дъщеричка и се поздрави с Дончич в мил момент, който не остана скрит от камерите. Накрая Йович дари словенския гард-крило с приятелска целувка по бузата.

Снимки: Imago

