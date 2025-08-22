Йокич срещу Дончич - първо битка на терена, а после... целувка

Две от суперзвездите на световния баскетбол - Никола Йокич и Лука Дончич, се изправиха един срещу друг в приятелска среща в Белград между националните отбори на Сърбия и Словения. Големият фаворит за титлата на започващото след броени дни Европейско първенство Сърбия разби съперника си със 106:72.
След края на мача Йокич взе в ръце малката си дъщеричка и се поздрави с Дончич в мил момент, който не остана скрит от камерите. Накрая Йович дари словенския гард-крило с приятелска целувка по бузата.
Снимки: Imago