  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

Новак Джокович: Исках да прекарвам повече време със семейството си

  • 23 авг 2025 | 13:06
Новак Джокович ще стартира на Откритото първенство на САЩ по тенис без състезателен мач след предишния турнир от Големия шлем "Уимбълдън" - риск, който е готов да поеме, след като е "тренирал много през последните три, четири седмици" и е преосмислил приоритетите си около четирите турнира от Шлема, пише агенция "Ройтерс".

Сръбският тенисист, преследващ безпрецедентната 25-та титла от Големия шлем, облекчи изтощителната програма, пропускайки подготвителните турнири на твърди кортове в Торонто и Синсинати.

Джокович, който спечели четвъртата си титла от Откритото първенство на САЩ и последна от Шлема през 2023 година, коментира, че е "заслужил правото" да избира програмата си.

"Реших да не играя, защото исках да прекарвам повече време със семейството си", каза 38-годишният Джокович и продължи:

"Честно казано, мисля, че си заслужих правото и имам лукса да избирам къде искам да отида и какво искам да играя. Вече не се наслаждавам на двуседмичните "Мастърс" турнири. Просто са твърде дълги за мен. Концентрацията ми е най-вече върху турнирите от Големия шлем".

Относно наградния фонд Новак Джокович нарече последните увеличения на турнирите от Големия шлем "стъпка в правилната посока", но каза още, че е необходима повече работа, за да могат тенисистите по целия свят да си изкарват прехраната устойчиво.

"Не много тенисисти живеят от този спорт в световен мащаб. Това не е нещо, за което виждам да се говори достатъчно", допълни сърбинът.

