Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

Националният отбор по баскетбол на Сърбия играе последната си контрола преди Евробаскет срещу Словения в "Белградска Арена", а в най-голямата зала в страната бе забелязан и прочутият специалист Ерик Сполстра.
Треньорът на Маями Хийт пристигна в Белград, за да види със собствените си очи напредъка, който е постигнал през лятото неговият възпитаник Никола Йович. Със сигурност на Сполстра ще му е интересно да се наслади и на изявите на суперзвездите Никола Йокич и Лука Дончич.
Интересно е също, че компания на Сполстра в "Арена" прави треньорът на Цървена звезда Янис Сферопулос.
Малко след пристигането си в "Арена", Сполстра разговаря и със селекционера на Сърбия Светислав Пешич.
Любопитното е, че Никола Йокич беше първият баскетболист, който се появи на загрявката преди мача между Сърбия и Словения.
Излизането му на паркета веднага привлече вниманието, особено заради един детайл на маратонките му – на тях беше изписано името на коня на Никола Йокич, тоест името на неговата конюшня. Става въпрос за Dream Catcher – това е първият кон на центъра на Денвър, а сега така се казва и конюшнята в Сомбор, която се намира в имота на семейство Йокич. По време на мачовете от НБА през миналия сезон беше интересно да се види как на маратонките на Йокич има джобчета, в които държи венчалната си халка.
Снимки: Imago