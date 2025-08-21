Когато играят Йокич и Дончич... Един от най-известните треньори в света пристигна в "Белградска Арена" за мача Сърбия - Словения

Националният отбор по баскетбол на Сърбия играе последната си контрола преди Евробаскет срещу Словения в "Белградска Арена", а в най-голямата зала в страната бе забелязан и прочутият специалист Ерик Сполстра.

Треньорът на Маями Хийт пристигна в Белград, за да види със собствените си очи напредъка, който е постигнал през лятото неговият възпитаник Никола Йович. Със сигурност на Сполстра ще му е интересно да се наслади и на изявите на суперзвездите Никола Йокич и Лука Дончич.

Интересно е също, че компания на Сполстра в "Арена" прави треньорът на Цървена звезда Янис Сферопулос.

Miami Heat head coach Erik Spoelstra will be attending tonigh's clash in Serbia against Slovenia 👀🔥 pic.twitter.com/3vgWxC6ojB — BasketNews (@BasketNews_com) August 21, 2025

Малко след пристигането си в "Арена", Сполстра разговаря и със селекционера на Сърбия Светислав Пешич.

Любопитното е, че Никола Йокич беше първият баскетболист, който се появи на загрявката преди мача между Сърбия и Словения.

Излизането му на паркета веднага привлече вниманието, особено заради един детайл на маратонките му – на тях беше изписано името на коня на Никола Йокич, тоест името на неговата конюшня. Става въпрос за Dream Catcher – това е първият кон на центъра на Денвър, а сега така се казва и конюшнята в Сомбор, която се намира в имота на семейство Йокич. По време на мачовете от НБА през миналия сезон беше интересно да се види как на маратонките на Йокич има джобчета, в които държи венчалната си халка.

U Beogradu je i Erik Spoelstra, trener Majamija i pomoćni trener reprezentacije USA.



U srdačnom razgovoru sa selektorom košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislavom Pešićem! 🇷🇸🤝🇺🇲 pic.twitter.com/q5EeLn1zA9 — Wolfy 🇷🇸 (@BigBadWolfWolfy) August 21, 2025

