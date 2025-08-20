Ана Иванович с коментар за Новак Джокович и шансовете му на US Open

Преди участието на Новак Джокович на US Open, бившата №1 в света и шампионка на "Ролан Гарос" Ана Иванович му оказа подкрепа. Тя се опасява единствено, че липсата на мачове в подготовката може да окаже негативно влияние.

38-годишният Джокович пристигна късно в Ню Йорк и нямаше много време за подготовка, а след това загуби на смесени двойки с Олга Данилович. В свой стил, той коментира по шеговит начин този експеримент, в който се включи.

Ана пък коментира предстоящото участие на Джокович на сингъл, което вълнува тенис феновете много повече. Тя е убедена, че дори на този етап от кариерата си, Новак има шанс да спечели титлата. На въпроса дали той може да триумфира на US Open и да спечели трофей от "Големия шлем", която би била рекордна 25-а, тя отговори положително.

"Мисля така. Той е наистина изключителен и макар да говорих за годините му, той не е толкова стар. Все още е силен психически и е в много добра физическа форма. Разбира се, това е голямо натоварване за тялото", каза тя, цитирана от Sportal.blic.rs.

Тази година Новак реши да пропусне всички турнири на твърда настилка преди US Open. Ана обаче не се притеснява от това.

"Новак намалява броя на турнирите, в които участва и това е напълно логично, но в същото време в заключителните фази на надпреварите тази липса на мачове и натрупаната чрез тях кондиция може да се окаже решаваща", споделя бившата сръбска звезда в женския тенис.

Въпреки това тя вярва в неговите решения.

"Все пак, мисля, че неговото възстановяване след мачове, физическата му подготовка и психическата му сила са все още налице, така че определено мога да си го представя как стига далеч в турнирите", добави Ана Иванович, чието най-голямо постижение на US Open е четвъртфинал през 2012 година.

