Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак

  • 21 авг 2025 | 10:08
  • 951
  • 0

Отборът на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година, е избрал Валтери Ботас за своя първи титулярен пилот, това съобщава racingnews365.com, позовавайки се на свои източници.

Финландецът остана без титулярно място за сезон 2025 и се завърна в екипа на Мерцедес, където зае позицията на резервен състезател. Той никога не е крила своята амбиция да се завърне като титуляр и от доста време неговото име се свързваше с Кадилак и изглежда, че преговорите между двете страни са били успешни.

Бившата лична асистентка на Хорнър вече работи в Кадилак
Бившата лична асистентка на Хорнър вече работи в Кадилак

Очаква се американският тим да обяви Ботас в най-скоро време. Все още не е ясно дали това ще доведе до по-ранна раздяла между финландеца и Мерцедес, която да позволи на Ботас да премине в Кадилак още сега и той да може да се включи в тестовата програма с болида на Ферари от 2023, която американският тим планира да проведе преди края на годината.

Снимки: Gettyimages

