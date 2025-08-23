Кадилак избра Серхио Перес за своя втори пилот за дебюта си във Формула 1

След като по-рано тази седмица racingnews365.com съобщи, че отборът на Кадилак е избрал Валтери Ботас за своя първи път, сега същото издание информира, че Серхио Перес ще бъде съотборник на финландеца в дебютния сезон на тима във Формула 1 догодина.

Валтери Ботас е първият пилот на Кадилак

За разлика от Ботас, който в момента е резерва в Мерцедес, Перес е без отбор след като загуби мястото си в екипа на Ред Бул в края на миналата година. Мексиканецът обаче никога не е крил своите амбиции да се завърне като титуляр на стартовата решетка и изглежда, че това ще се случи през 2026 година.

Чеко Перес: В Ред Бул съжаляват, че ме изгониха

Очаква се Кадилак да обяви и представи официално Ботас и Перес в хода на следващата седмица, непосредствено преди подновяването на сезон 2025 след едномесечната лятна пауза. Най-вероятно Перес също ще се включи в тестовата програма с болида на Ферари от 2023 година, която Кадилак планира да проведе във втората половина на годината като част от своята подготовка за влизане в световния шампионат. Както е известно през 2026 и 2027 Кадилак ще използва задвижващите системи на Ферари преди да премине към своите собствени от сезон 2028.

