Ден 2 на US Open: Днес предстоят още вълнуващи сблъсъци от първия кръг

  25 авг 2025
Вторият ден от US Open 2025 ще предложи още много интригуващи битки на почитателите на тениса.

Поставената под №6 представителка на домакините Мадисън Кийс ще открие програмата на “Артър Аш” с мач срещу Рената Сарасуа.

След тях там ще играят №17 в схемата при мъжете Франсис Тиафо и Йошихито Нишиока.

Във вечерната сесия 45-годишната шампионка от 1999 и 2009 година Винъс Уилямс ще се изправи срещу 11-ата поставена Каролина Мухова.

Програмата за деня ще закрият американецът Райли Опелка и световния №2 Карлос Алкарас, шампион в Ню Йорк за 2022 година.

На „Луис Армстронг“ първи ще играят Барбора Крейчикова и 18-годишната сензация Виктория Мбоко, поставена под №22 в схемата при дамите.

След тях корта ще излязат преминалият през квалификациите аржентинец Федерико Агустин Гомес и поставеният под №5 британец Джак Дрейпър.

За вечерната сесия за насрочени мачовете Себастиан Офнер от Австрия срещу 12-ия в схемата Каспер Рууд от Норвегия и Алисия Паркс (САЩ) срещу №5 в схемата при жените Мира Андреева.

Интересно ще бъде и на Grandstand. Програмата там ще открият чехкинята Петра Квитова и французойката Диан Пари. Това може да се окаже и последният мач в професионалната кариера на двукратната шампионка от “Уимбълдън” , която през юни обяви, че окончателно ще се сбогува с тениса на US Open. Квитова, бивша №2 в света, се завърна на корта след майчинство и ще играе в основната схема в Ню Йорк със защитения си ранкинг.

Следва мачът между непоставените Жоао Фонсека и Миомир Кецманович.

Във вечерната сесия ще се изиграят двубоите между Ботик ван де Зандсхулп и 11-ия в схемата Холгер Руне, както и Анна Бондар и 12-ата в схемата Елина Свитолина.

От поставените днес ще играят още 9-ата Елена Рибакина, 15-ата Даря Касаткина, 17-ата Людмила Самсонова, 19-ата Елизе Мертенс, 28-ата Магдалена Фрех, 29-ата Анна Калинская и 30-ата Даяна Ястремска при дамите, както и 9-ият Карен Хачанов, 15-ият Андреа Рубльов, 22-рият Юго Умбер, 24-тият Флавио Коболи, 28-ият Алекс Михелсен, 31-вият Габриел Диало при мъжете.

