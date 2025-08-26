Популярни
45-годишната Винъс Уилямс взе сет на 13-тата в света

  • 26 авг 2025 | 05:16
  • 104
  • 0
45-годишната Винъс Уилямс взе сет на 13-тата в света

Винъс Уилямс направи вдъхновяващо завръщане на US Open след едногодишно отсъствие, като дори успя да спечели сет срещу поставената под номер 11 Каролина Мухова.

В крайна сметка обаче Мухова се оказа твърде силна за седемкратната шампионка от "Големия шлем" и стигна до победа с 6:3, 2:6, 6:1 за точно два часа игра на „Артър Аш Стейдиъм".

Това е четвърто поредно отпадане за 45-годишната Винъс в първия кръг в Ню Йорк, където тя е двукратна шампионка на сингъл.

Уилямс започна колебливо и допусна ранен пробив, но бързо го върна. При 3:2 в своя полза американката имаше шанс отново да вземе подаването на Мухова, но не го използва. 13-тата в световната ранглиста чехкиня заигра много по-агресивно във втората половина на сета и го спечели с 6:3.

Във втората част ролите се размениха и Винъс Уилямс беше тази, която доминираше на корта. Ветеранката реализира пробив още на старта на сета, след което сервираше много добре и не позволи на Мухова да я затрудни.

Чехкинята отговори подобаващо в решителния трети сет, когато набързо поведе с 5:1 и сломи съпротивата на именитата си съперничка. Във втория кръг Мухова ще играе срещу победителката от мача между Сорана Кърстя и Солана Сиера.

Снимки: Gettyimages

