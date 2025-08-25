Популярни
  • 25 авг 2025 | 23:12
Крейчикова продължава във втория кръг на US Open, ранен провал за Мадисън Кийс

Двукратната шампионка от “Големия шлем” Барбора Крейчикова се класира за втория кръг на US Open. Чехкинята победи с 6:3, 6:2 тийнейджърката Виктория Мбоко. 29-годишната Крейчикова използва своя сериозен опит срещу канадката и успя да намери своя ритъм в сезона, изпълнен с контузии за нея. 

Мбоко спечели срещу четири шампионки от “Големия шлем” по пътя си към титлата в Монреал, но сега не успя да се противопостави срещу чешката тенисистка в първото си участие в Ню Йорк.

"Видях я в Монреал и всичко това, което постигна там. Беше нещо наистина голямо от нейна страна. Щастлива съм от моето представяне", заяви Крейчикова, която направи четири пробива в двубоя срещу Мбоко.

В следващия кръг чехкинята ще играе срещу японката Моюка Учиджима. 

Елена Рибакина също се класира за втория кръг. Поставената под номер 9 представителка на Казахстан победи лесно с 6:3, 6:0 участващата с "уайлд кард" американка Хулиета Пареха. 

Шестата в схемата Мaдисън Кийс, шампионка от Откритото първенство на Австралия, отпадна още в първия кръг на турнира. Представителката на домакините загуби със 7:6(10), 6:7 (3), 5:7 срещу Рената Сарасуа за 3 часа и 12 минути, допускайки 89 непредизвикани грешки. В третия сет мексиканката водеше с 5:3, но допусна пробив и Кийс изравни до 5:5. Сарасуа отново спечели подаването на своята противничка и се поздрави с краен успех от 7:5.

Следващата противничка на Рената Сарасуа ще бъде Даян Пари, която отстрани Петра Квитова след 6:1, 6:0.

Номер 19 в схемата Елизе Мертенс също се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Белгийката победи лесно с 6:1, 6:0 участвалата с "уайлд кард" Алиса Ан (САЩ). Следващата противничка на Мертенс ще бъде Лулу Сън (Нова Зеландия).

Снимки: Gettyimages

