  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 157
  • 0
Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг

Джак Дрейпър се класира за втория кръг на Откритото първенство по тенис на САЩ. Поставеният под номер 5 британец победи с 6:4, 7:5, 6:7(7), 6:2 квалификанта Федерико Гомес. Полуфиналистът в Ню Йорк от 2024 година играе за първи път след “Уимбълдън” заради контузия на ръката. 23-годишният Дрейпър допусна колебания в двубоя, но в четвъртия сет беше категоричен в превъзходството си срещу аржентинеца, постигайки два пробива. 

Британаският тенисист демонстрира добър начален удар и приключи срещата за малко над три часа. Аржентинецът спаси един мачбол при свой сервис в тайбрека на третия сет.

"Не беше най-силното ми представяне, но това се дължи и на моя противник, който показа невероятна игра. Надявам се да се подобря в хода на турнира. Радвам се, че отново съм на корта, защото не бях сигурен, че ще мога да играя тук", заяви Дрейпър след победата.

В следващия кръг британецът ще се изправи срещу Зизу Бергс. Белгиецът победи с 6:3, 6:4, 6:3 Цян Чжунсин от Тайван.    

Камерън Нори (Великобритания) също продължава във втория кръг след успех със 7:5, 6:4 в първите два сета срещу представителя на домакините Себастиан Корда, който прекрати участието си веднага след това заради контузия.

Бразилецът Жоао Фонсека направи 51 печеливши удара и победи със 7:6(3), 7:6(5), 6:3 Миомир Кецманович от Сърбия.

Gettyimages

