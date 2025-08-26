Експресни победи за Руне и Тиафо

Поставеният под номер 11 в схемата Холгер Руне се класира за втория кръг на US Open. Датчанинът победи в три сета Ботик Ван дер Зандсхулп от Нидерландия - 6:3, 7:6(4), 7:6(2). Следващият съперник на Руне ще е Ян-Ленард Щруф, който се наложи над Макензи Макдоналд с 3:6, 7:6(4), 6:3, 6:3.

Руне реализира ранен пробив в първия сет, който беше върнат в седмия гейм, но веднага последва рибрейк. Сервирайки за сета, датският тенисист имаше сериозни затруднения, но успя да затвори частта в своя полза.

Вторият сет беше равностоен, като Руне пропусна единствените две точки за пробив. В тайбрека обаче той наложи волята си и постави Ван де Зандсхулп в още по-трудна ситуация.

В третия сет нидерландецът изостана с 0:4, но намери сили да стигне до още един тайбрек. Там обаче Руне беше много убедителен и си осигури място в следващия кръг.

Франсис Тиафо също продължава напред. Американецът срази Йошихито Нишиока с 6:3, 7:6(6), 6:3. Двукратният полуфиналист в Ню Йорк заби 19 аса и спечели 84% от точките на първи сервис.

За следващия кръг се класираха още Жауме Мунар, Камил Майхшак, Карен Хачанов и Андрей Рубльов. Флавио Коболи спечели италианския сблъсък с Франческо Писаро в пет сета - 7:5, 4:6, 6:4, 3:6, 6:3, а Адам Уолтън надви Юго Умбер с 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:1.

Снимки: Gettyimages