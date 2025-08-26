Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Експресни победи за Руне и Тиафо

Експресни победи за Руне и Тиафо

  • 26 авг 2025 | 03:34
  • 91
  • 0
Експресни победи за Руне и Тиафо

Поставеният под номер 11 в схемата Холгер Руне се класира за втория кръг на US Open. Датчанинът победи в три сета Ботик Ван дер Зандсхулп от Нидерландия - 6:3, 7:6(4), 7:6(2). Следващият съперник на Руне ще е Ян-Ленард Щруф, който се наложи над Макензи Макдоналд с 3:6, 7:6(4), 6:3, 6:3.

Руне реализира ранен пробив в първия сет, който беше върнат в седмия гейм, но веднага последва рибрейк. Сервирайки за сета, датският тенисист имаше сериозни затруднения, но успя да затвори частта в своя полза.

Вторият сет беше равностоен, като Руне пропусна единствените две точки за пробив. В тайбрека обаче той наложи волята си и постави Ван де Зандсхулп в още по-трудна ситуация.

В третия сет нидерландецът изостана с 0:4, но намери сили да стигне до още един тайбрек. Там обаче Руне беше много убедителен и си осигури място в следващия кръг.

Франсис Тиафо също продължава напред. Американецът срази Йошихито Нишиока с 6:3, 7:6(6), 6:3. Двукратният полуфиналист в Ню Йорк заби 19 аса и спечели 84% от точките на първи сервис.

За следващия кръг се класираха още Жауме Мунар, Камил Майхшак, Карен Хачанов и Андрей Рубльов. Флавио Коболи спечели италианския сблъсък с Франческо Писаро в пет сета - 7:5, 4:6, 6:4, 3:6, 6:3, а Адам Уолтън надви Юго Умбер с 6:4, 7:6(4), 5:7, 6:1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг

Квалификант измъчи Дрейпър, Нори също е във втория кръг

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 305
  • 0
Крейчикова продължава във втория кръг на US Open, ранен провал за Мадисън Кийс

Крейчикова продължава във втория кръг на US Open, ранен провал за Мадисън Кийс

  • 25 авг 2025 | 23:12
  • 467
  • 0
Ден 2 на US Open: Още вълнуващи сблъсъци от първия кръг

Ден 2 на US Open: Още вълнуващи сблъсъци от първия кръг

  • 25 авг 2025 | 22:00
  • 9609
  • 3
Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

  • 25 авг 2025 | 20:11
  • 1239
  • 2
Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

  • 25 авг 2025 | 19:20
  • 1394
  • 1
Кузманов започва утре срещу казахстанец в Португалия

Кузманов започва утре срещу казахстанец в Португалия

  • 25 авг 2025 | 18:44
  • 729
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

16-годишен донесе победата на Ливърпул в изключителна драма срещу Нюкасъл

  • 26 авг 2025 | 00:05
  • 26084
  • 256
Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

Мечтан старт за Интер, "нерадзурите" промушиха пет пъти немощните "бикове"

  • 25 авг 2025 | 23:37
  • 12713
  • 14
Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 27828
  • 126
ЦСКА се прицели в аржентински защитник

ЦСКА се прицели в аржентински защитник

  • 25 авг 2025 | 22:05
  • 7062
  • 37
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 24648
  • 82
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 16435
  • 9