Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

Последният турнир в кариерата на Петра Квитова се превърна в малка драма. Чехкинята, двукратна шампионка от "Уимбълдън", претърпя тежко поражение в първия кръг на US Open от французойката Диан Пари с 1:6, 0:6.

Квитова започна последния си турнир като номер 543 в света, но това е малко измамно. Чехкинята се завърна на корта по-рано тази година след повече от година отсъствие, след като през юли 2024 г. роди сина си Петр. От завръщането си през февруари тя изигра осем турнира, в които успя да спечели само един мач. Скоро стана ясно, че завръщането ѝ няма да продължи дълго, тъй като през юни тя обяви, че ще се оттегли след US Open.

Емоционално сбогуване

Чехкинята се надяваше да покаже най-добрата си игра още веднъж в Ню Йорк, но пред почти празния стадион не успя да го направи. Междувременно нейната френска опонентка не показа милост и разходи Квитова по всички краища на корта. Само за 52 минути Пари си осигури победата, с което кариерата на Квитова приключи. След това емоциите надделяха и чехкинята бързо потърси утеха при съпруга си и треньор Иржи Ванек.

"Надявах се да направя по-добро шоу, но беше много трудно с мисълта, че това може да е последният ми мач. Беше много тежко емоционално. Благодаря ти, Ню Йорк, много се радвам, че последният ми танц беше тук. Искам да благодаря на съпруга си и на семейството си. Родителите ми трябваше да направят много жертви в началото на кариерата ми. Беше дълго и прекрасно пътуване", сподели Квитова след мача. От организаторите тя получи и рамка със снимки от предишни нейни участия на US Open.

Впечатляваща кариера въпреки нападението

Лeвичарката Квитова направи своя пробив през 2010 г. с достигането до полуфиналите на "Уимбълдън". В крайна сметка това се оказа и турнирът, на който тя щеше да отпразнува най-големите си успехи. През 2011 г. тя спечели финала срещу Мария Шарапова, а три години по-късно отново вдигна титлата, побеждавайки Южени Бушар. През 2011 г. тя спечели и финалите на WTA и достигна до второто място в световната ранглиста. Това беше най-високото ѝ класиране в кариерата.

Години наред тя беше част от елита, но през декември 2016 г. съдбата ѝ нанесе тежък удар. Квитова беше ограбена в апартамента си и докато се опитваше да се защити, крадецът я намушка с нож в ръката, с която играе. При инцидента бяха засегнати няколко мускула, сухожилия и нерви. Изглеждаше, че това е краят на кариерата ѝ, но чехкинята все пак успя да се завърне в световния елит. През 2019 г. тя достигна финала на Australian Open и при победа щеше да стане номер 1 в света. Това обаче не се случи, тъй като Наоми Осака се оказа по-силна в три сета.

През последните години Квитова постепенно се отдалечи от върха, но през 2023 г. все пак спечели престижния турнир от категория WTA 1000 в Маями. Това се оказа последният ѝ голям успех като тенисистка, тъй като по-късно същата година тя временно се оттегли поради бременността си. След раждането големите успехи така и не дойдоха. В кариерата си Квитова спечели общо 31 титли, което я направи активната състезателка с най-много трофеи до оттеглянето ѝ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages