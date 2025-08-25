Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

  • 25 авг 2025 | 20:11
  • 751
  • 0
Блестящата кариера на Петра Квитова приключи с тежко поражение

Последният турнир в кариерата на Петра Квитова се превърна в малка драма. Чехкинята, двукратна шампионка от "Уимбълдън", претърпя тежко поражение в първия кръг на US Open от французойката Диан Пари с 1:6, 0:6.

Квитова започна последния си турнир като номер 543 в света, но това е малко измамно. Чехкинята се завърна на корта по-рано тази година след повече от година отсъствие, след като през юли 2024 г. роди сина си Петр. От завръщането си през февруари тя изигра осем турнира, в които успя да спечели само един мач. Скоро стана ясно, че завръщането ѝ няма да продължи дълго, тъй като през юни тя обяви, че ще се оттегли след US Open.

Емоционално сбогуване

Чехкинята се надяваше да покаже най-добрата си игра още веднъж в Ню Йорк, но пред почти празния стадион не успя да го направи. Междувременно нейната френска опонентка не показа милост и разходи Квитова по всички краища на корта. Само за 52 минути Пари си осигури победата, с което кариерата на Квитова приключи. След това емоциите надделяха и чехкинята бързо потърси утеха при съпруга си и треньор Иржи Ванек.

"Надявах се да направя по-добро шоу, но беше много трудно с мисълта, че това може да е последният ми мач. Беше много тежко емоционално. Благодаря ти, Ню Йорк, много се радвам, че последният ми танц беше тук. Искам да благодаря на съпруга си и на семейството си. Родителите ми трябваше да направят много жертви в началото на кариерата ми. Беше дълго и прекрасно пътуване", сподели Квитова след мача. От организаторите тя получи и рамка със снимки от предишни нейни участия на US Open.

Впечатляваща кариера въпреки нападението

Лeвичарката Квитова направи своя пробив през 2010 г. с достигането до полуфиналите на "Уимбълдън". В крайна сметка това се оказа и турнирът, на който тя щеше да отпразнува най-големите си успехи. През 2011 г. тя спечели финала срещу Мария Шарапова, а три години по-късно отново вдигна титлата, побеждавайки Южени Бушар. През 2011 г. тя спечели и финалите на WTA и достигна до второто място в световната ранглиста. Това беше най-високото ѝ класиране в кариерата.

Години наред тя беше част от елита, но през декември 2016 г. съдбата ѝ нанесе тежък удар. Квитова беше ограбена в апартамента си и докато се опитваше да се защити, крадецът я намушка с нож в ръката, с която играе. При инцидента бяха засегнати няколко мускула, сухожилия и нерви. Изглеждаше, че това е краят на кариерата ѝ, но чехкинята все пак успя да се завърне в световния елит. През 2019 г. тя достигна финала на Australian Open и при победа щеше да стане номер 1 в света. Това обаче не се случи, тъй като Наоми Осака се оказа по-силна в три сета.

През последните години Квитова постепенно се отдалечи от върха, но през 2023 г. все пак спечели престижния турнир от категория WTA 1000 в Маями. Това се оказа последният ѝ голям успех като тенисистка, тъй като по-късно същата година тя временно се оттегли поради бременността си. След раждането големите успехи така и не дойдоха. В кариерата си Квитова спечели общо 31 титли, което я направи активната състезателка с най-много трофеи до оттеглянето ѝ.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

  • 25 авг 2025 | 19:20
  • 961
  • 0
Кузманов започва утре срещу казахстанец в Португалия

Кузманов започва утре срещу казахстанец в Португалия

  • 25 авг 2025 | 18:44
  • 559
  • 0
Иван Иванов стартира срещу германец на "Рафа Надал Оупън"

Иван Иванов стартира срещу германец на "Рафа Надал Оупън"

  • 25 авг 2025 | 18:36
  • 525
  • 0
Ден 2 на US Open: Още вълнуващи сблъсъци от първия кръг

Ден 2 на US Open: Още вълнуващи сблъсъци от първия кръг

  • 25 авг 2025 | 18:00
  • 7900
  • 2
Иван Иванов участва в тегленето на жребия за "Чаланджър" в Манакор

Иван Иванов участва в тегленето на жребия за "Чаланджър" в Манакор

  • 25 авг 2025 | 13:53
  • 1076
  • 0
Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?

Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?

  • 25 авг 2025 | 11:55
  • 11820
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

Славия дрънна Арда, юноша на "белите" с великолепен гол

  • 25 авг 2025 | 20:50
  • 17153
  • 81
Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

Съставите на Нюкасъл и Ливърпул, Собослай ще играе в защитата на гостите

  • 25 авг 2025 | 20:53
  • 5447
  • 5
Съставите на Интер и Торино

Съставите на Интер и Торино

  • 25 авг 2025 | 21:00
  • 1514
  • 0
Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

Босовете на ЦСКА с категорично решение - клубът ще бъде изчистен до последния човек без амбициите на "червените"

  • 25 авг 2025 | 14:00
  • 59909
  • 212
България аут от Мондиал 2025

България аут от Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 16:49
  • 19079
  • 70
Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

Борислав Младенов след като подписа с Апоел Тел Авив: Майка ми и баща ми бяха в шок

  • 25 авг 2025 | 16:15
  • 11837
  • 5