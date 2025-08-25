Левски не се е отказал от Димо Кръстев

Централният защитник Димо Кръстев вече не води подготовка с Левски. Това обаче не означава, че "сините" са се отказали от привличането му. Те са готови да го вземат, но само като свободен агент. А в момента бившият национал има действащ договор с Фиорентина. При това контрактът му е до лятото на 2027 година. За да премине на „Георги Аспарухов“, 195-сантиметровият бранител трябва да успее да разтрогне контракта си с клуба от Серия "А". Защото столичани не са съгласни да го взимат под наем, или пък да плащат трансферна сума за него, пише "Тема спорт".

22-годишнният Кръстев за последно бе преотстъпен в Тернана. За тима от Серия "Ц" обаче изигра едва два мача през миналата кампанията. На 15 септември 2024 година той получи тежка контузия срещу Пинето (3:0). След това се наложи коляното му да бъде оперирано. Оттогава Димо няма официален мач. Той започна да тренира с Левски на 4 август, като получи разрешение от Фиорентина. Защитникът вече е напълно здрав, като заниманията бяха и своеобразен пробен период за него в Левски. В кариерата си младокът е носил екипите още на Ферлписало и Катандзаро, в които също е пращан под наем от Фиорентина, която го взима от Нефтохимик още като юноша.

Левски вече взе един централен защитник през лятото. Това е националът на Северна Македония Никола Серафимов. 26-годишният футболист бе уреден за плейофа от Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар, но остана неизползвана резерва. Серафимов бе взет на мястото на продадения в катарския Ал Сайлия нидерландец Келиан ван дер Каап.